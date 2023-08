Mary (62): “Mijn ex-schoonzus claimde dat ik de erfenis van € 80.000 had gestolen”

Tijd om te rouwen had Paulien (62) niet toen haar broer overleed aan kanker. Zijn ex sleepte haar voor de rechter en claimde dat Paulien de erfenis had gestolen. “De familievete heeft de herinnering aan mijn broer besmet.”

“Ze zeggen dat je duidelijk moet vastleggen wat er met je geld moet gebeuren na je overlijden. Zelf ben ik behoorlijk georganiseerd, maar mijn broer Boris was een flierefluiter die er lak aan had zijn zaken goed te regelen. Hij nam het leven liever zoals het kwam. Totdat het niet meer kwam en ik achterbleef met de rommel.

Boris bewaarde 80.000 euro cash

Toen Boris en zijn ex 6 jaar voor zijn overlijden scheidden en het huis verkochten, kregen ze ieder een overwaarde van € 80.000. Boris zei dat hij het geld liever cash bewaarde en spendeerde. Hij pinde het bedrag en verstopte het in zijn huis. Ik vond het niet verstandig, maar ik liet het maar. Ging ik op de valreep van Boris’ leven – hij had terminale kanker – zeuren over dingen als ‘administratie’ en ‘overzicht’? Ik moest hem maar gewoon laten genieten op zijn manier.

Als ik toen had geweten dat dat míj zo duur zou komen te staan, had ik op mijn strepen gestaan toen Boris al zijn jongensdromen liet uitkomen: er kwam een dikke auto uit Canada, hij kocht een snelle boot en zijn kinderen kregen peperdure elektrische fietsen. ‘Wat moet een kind van tien jaar daarmee?’ vroeg ik hem wel. ‘Ach, laat me, ik ga toch dood’, zei hij dan.

Mijn ex-schoonzus wilde de erfenis opstrijken

De rouwkaarten voor Boris waren amper de deur uit, toen zijn ex me belde. ‘Waar is Boris’ deel van de overwaarde gebleven? De kinderen hebben er recht op’, zei ze me zonder ook maar een greintje medeleven. Ik wist dat Boris nog € 20.000 over had, dat had hij me op zijn sterfbed verteld.

Hij vroeg me om de ene helft aan zijn nieuwe vriendin te geven en met de andere helft de uitvaart te bekostigen. Ik ruimde zijn huis uit, zoals beloofd, en spendeerde het geld zoals afgesproken. Het verbaasde me niets dat hij geen uitvaartverzekering had, al noemde ik hem wel een stommerd. Toch vertelde ik Boris’ ex aan de telefoon niets over het overgebleven geld. Wie was zij als ex om een erfenis op te strijken?

Ik werd beschuldigd van diefstal

Niet veel later kreeg ik aangetekende brieven van advocaten: ik werd beschuldigd van diefstal. Omdat Boris’ ex-vrouw zelf geen recht had op een erfenis, spande ze de rechtszaak tegen me aan op naam van haar kinderen. Ik wist niet wat ik hoorde!

In die tijd leerde ik dat je verdriet kunt uitzetten als het nodig is om te overleven. Ik had al mijn tijd en aandacht nodig om me uit de rechtszaak te slepen want de € 80.000 waarvoor ik werd aangeklaagd, had ik simpelweg niet. Ik leefde van een bescheiden inkomen, ik kón geen duizenden euro’s missen. Ik waande me een weg door Boris’ spullen op zoek naar bonnetjes, maar alle vormen van administratie waren hem vreemd. Ik kon natuurlijk aantonen dat een deel van het geld naar de uitvaart en zijn vriendin was gegaan, maar verder had ik niets. Bij gebrek aan bewijs besloot ik toch maar een advocaat in de arm te nemen, al kostte dat me duizenden euro’s. Samen met hem lukte het me toch een beetje bewijs te verzamelen via de verzekering van mijn broers auto en boot.

Ruim vier jaar lang heb ik staan vechten voor mijn gelijk in de rechtszaal. Waar de ex-vrouw van Boris me in de eerste maanden zelf nog weleens belde om me te bedreigen, sprak ze later enkel nog tegen me via haar advocaat. De vrouw met wie ik zo vaak kerst had gevierd, met wie ik op verjaardagen een taartje had gegeten terwijl we kletsten over ons werk, was plotseling een ijskoude vreemde.

Mijn neefjes mocht ik ook niet meer spreken. Als oud-militair ben ik niet snel uit balans, maar deze stress vrat me vanbinnen wel op. In sommige weken stond ik op maandag bij de Voedselbank om mijn eten te halen, betaalde ik op dinsdag een paar honderd euro aan mijn advocaat en stond ik op woensdag in de rechtbank.

Ik heb mijn broer vervloekt in die tijd. Waarom moest hij toch altijd leven met de Franse slag? Als hij gewoon de bonnetjes had bewaard en zijn erfenis via een notaris had vastgelegd, dan had ik niet krom gelegen en geen slapeloze nachten gehad.

Geen tijd om te rouwen

Ik verloor de zaak. Ondanks de bonnetjes en papieren die ik wél vond, bleef € 35.000 onverklaarbaar kwijt en aangezien ik degene was die Boris’ huis had uitgeruimd, wist men hard te maken dat ik dat geld in mijn zak had gestopt. De rekeningen betaal ik nog altijd af. Ik woon inmiddels in een kleiner sociale huur-appartement en kan mijn leven maar net aan bekostigen. Het is vreselijk, maar eigenlijk gaat het me niet eens om het geld. Het ergste vind ik dat deze ruzie werd uitgevochten over het hoofd van mijn overleden broer. Boris is tien jaar lang zo ongelooflijk ziek geweest door de kanker. Dat je vervolgens zo’n gemeen spel kunt spelen om geld te krijgen dat jou eigenlijk niet toekomt, vind ik in en in slecht. De herinnering aan mijn broer is hierdoor besmet.

De rouw heeft nooit een moment gevonden om te komen. Ik ben zelfs nooit meer teruggegaan naar het graf, omdat het me herinnert aan deze vreselijke vete. Ik weet in ieder geval beter dan ooit hoe belangrijk het is om je geldzaken officieel vast te leggen. Zelf heb ik geen cent meer om na te laten. Dat is in ieder geval een zorg minder.”