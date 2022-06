Mascha (50): “Bij het koffiezetapparaat haalde hij zijn erectie uit zijn broek”

“Ik loop door de lege gangen van het kantoorpand van Willem en voel eigenlijk al meteen dat het niet goed zit. Ik ken Willem van een netwerkgroep en vandaag zouden we afspreken voor een zakelijk kopje koffie. Maar de stilte in het kantoor zorgt dat ik op mijn hoede ben. Ik ben helemaal alleen met hem in dit pand.

Terwijl ik het denk, zie ik Willem. Strak in pak en stralend loopt hij de trap af. ‘Wat zie je er weer goed uit in die jurk’, complimenteert hij me als zo vaak. De charmeur. Ik lach, bedank, begroet en volg hem naar het koffiezetapparaat. Terwijl ik kijk welke koffie ik wil, komt Willem dicht achter me staan met zijn armen langs me om te laten zien hoe het apparaat werkt. En dan voel ik het: Willem kust mijn nek. Dit wil ik echt niet, denk ik meteen. Maar ik zeg het niet. In plaats daarvan lach ik wat flauwtjes en zeg ik grappend: ‘Wat doe je? We zouden toch alleen koffie drinken?’ Willem ziet mijn grapjes als een speelse aanleiding om door te gaan en begint me te zoenen. Ik bevries totaal. Denk na hoe ik hier onderuit kom. Maar het is al te laat: Willem knoopt zijn broek los en haalt zijn erectie uit zijn broek.”

Charmeur

“Toen ik Willem ontmoette op een netwerkborrel, had ik al door wat voor charmeur hij was. Altijd had hij wel iets te zeggen over mijn kleding, mijn uiterlijk. Maar dat vond ik nooit echt vervelend. Ik bén ook een lekker wijf, dacht ik als hij me weer een compliment gaf. Dat charmante paste bij zijn persoonlijkheid en vond ik ook wel interessant. Interessanter nog vond ik dat we zakelijk iets voor elkaar konden betekenen. En dus wisselden we nummers uit.

Achteraf sla ik mezelf voor mijn kop. Ik had beter moeten weten die dag dat ik naar zijn kantoor ging. Want ook al was Willem getrouwd, soms stuurde hij me om half één ’s nachts berichtjes om te vragen wat ik aan het doen was. Om te zeggen dat hij me die dag weer sexy vond. Of hij stuurde dat hij het warm had en zich uit ging kleden. Ik vond zijn geflirt spannend en het was leuk voor mijn zelfvertrouwen. En dus reageerde ik altijd speels, gaf ik eens een complimentje terug als hij me een berichtje stuurde. Maar het zei genoeg: natuurlijk had Willem bijbedoelingen met onze koffieafspraak. En ik kan me voorstellen dat hij dacht dat ik dat ook had.”

Grenzen aangeven

“Mijn hele leven heb ik moeite gehad met mijn grenzen aangeven. Sterker nog, ik had geen idee waar ze waren. Ik experimenteerde al jong met seks, had veel bedpartners, ingewikkelde relaties. Eigenlijk ging ik altijd in dingen mee, negeerde ik signalen en stelde ik mezelf nooit de vraag: wat wil ík eigenlijk? Wat zijn mijn wensen?

Zo ook met Willem. Ik had allang door dat er meer spanning tussen ons was dan zakelijk goed was. Maar toch sprak ik af en liet ik zijn kussen toe. Pas toen zijn erectie tevoorschijn kwam, had ik door dat ik het niet wilde. Ik vond het leuk om met hem de grens op te zoeken, maar dit ging me te ver. Ik durfde iets zelfverzekerder te zeggen dat we moesten stoppen. Maar nog steeds verpakt als grapje met een grote lach. Gelukkig snapte hij de hint toen wel en deed hij zijn broek gauw dicht. Maar de rest van ons zakelijke koffietje was een ongemakkelijk koetjes-en-kalfjes-gesprek.”

Werken aan mezelf

“Toch begon er iets te sudderen sinds die dag, nu vijf jaar geleden. Ik was 45 en kon nog steeds mijn grenzen en wensen niet aangeven. Wat was er mis met mij? Eigenlijk wist ik het antwoord op die vraag wel. Als kind ben ik seksueel misbruikt en dat heb ik mijn leven lang weggestopt. Ik had blijkbaar nog veel werk te doen.

Ik ben 2,5 jaar geleden een opleiding gaan volgen over traumaseksuologie en voor het eerst in mijn leven begon ik mezelf te begrijpen. Het was bizar: alles wat ik las leek over mij te gaan. Ik leerde over de gevolgen en schade van mijn seksueel trauma. Iemand met een misbruikverleden is als het ware van jongs af aan verkeerd geprogrammeerd als het om seksualiteit en intimiteit gaat. Seksualiteit is de basis van je bestaan. Het zit in je en het knopje hoort pas aan te gaan als je daar klaar voor bent. Als dat knopje tegen je wil wordt aangezet als je zes jaar bent, raak je intens beschadigd en dat zie je terug in al je relaties, of het nou zakelijk of privé is.

Door de opleiding heb ik dat ingezien en ben ik heel anders naar mezelf gaan kijken. Ik ben me gaan afvragen wat ík wil, waar míjn grenzen liggen. Een situatie als die met Willem zou ook niet meer voorkomen. Ik was dat kantoorpand vandaag de dag überhaupt al niet eens ingegaan. Maar op het moment dat hij me nu zou zoenen, had ik direct gezegd: ‘Stop. Doe normaal.’”

Grensoverschrijdend gedrag

“Toch zie ik Willem niet als dader. Ik neem hem niets kwalijk. Misschien had hij specifiek moeten vragen of ik dit wilde, maar ik snap goed hoe hij mijn signalen heeft geïnterpreteerd. Daarom vind ik het moeilijk om nu van grensoverschrijdend gedrag te spreken. Is hij grensoverschrijdend geweest of had ik grens aan moeten geven? De lijn tussen slachtofferschap en daderschap is heel vilein. Maar hier leren we van. Ik, Willem, en hopelijk anderen ook. Grensoverschrijdend gedrag is één groot grijs gebied, en gaat dieper dan alleen de bovenlaag die we zien. Alles gaat om grenzen en wensen. Die van anderen, maar ook zeker die van onszelf.”