Met deze codewoorden en gebaren vraag je discreet om hulp als je in nood bent

Onlangs kwam naar buiten dat een 16-jarig Amerikaans meisje ontkwam aan een ontvoering dankzij een handgebaar dat zij kende van TikTok. Vanuit de auto waar haar ontvoerder, maakte ze het handgebaar naar een voorbijrijdende motor. Deze herkende het gebaar en schakelde hulp in, waardoor het meisje in veiligheid kon worden gebracht.

In meerdere situaties kan zo’n signaal hulp bieden. Als je te maken hebt met mishandeling thuis, maar niet zomaar tijdens een Zoom-meeting kunt vertellen dat het onveilig is, omdat de dader dichtbij is. Of misschien zit er wel iemand achter je aan in een openbare ruimte en ben je bang dat deze persoon je iets aandoet. Op dat soort momenten kun je één van de volgende signalen gebruiken.

Het handgebaar

Dit handgebaar werd oorspronkelijk in het leven geroepen voor mensen die te maken hebben met huiselijk geweld. Maar ook mensen die zich op een andere manier in nood bevinden, gebruiken tegenwoordig dit signaal.

Om duidelijk te maken dat je hulp nodig hebt, doe je het volgende: je houdt je handpalm naar voren gericht. Vouw je duim op je handpalm en sla vervolgens je vingers over je duim heen. Nu heb je een vuist, waarbij je duim ‘ingelockt’ is. Met dit handgebaar kun je in stilte, zonder een woord te hoeven zeggen, duidelijk maken dat iemand je moet helpen.

Klinkt het nog wat vaag? In deze video wordt het gebaar voorgedaan.

Angela

Ook in het openbaar kun je je wel eens onveilig voelen. Sta je bijvoorbeeld in de kroeg en wordt je seksueel geïntimideerd of lastiggevallen door iemand? Dan biedt het codewoord ‘Angela’ hulp. In Nederland is deze term opkomend, maar in het buitenland - in Frankrijk en Engeland onder andere - is deze al heel bekend. Wat doe je met dit codewoord? Loop naar het barpersoneel of een andere werknemer en vraag of Angela die avond werkt. Op dat moment zal de andere persoon een taxi of de politie voor je bellen en je helpen onopgemerkt naar buiten te komen.

Masker 19

In coronatijd is er in Nederland een nieuw codewoord in het leven geroepen: Masker 19. Slachtoffers van huiselijk geweld of een andere onveilige thuissituatie kunnen bij de apotheek om het recept Masker 19 vragen. Dat kan zowel schriftelijk als mondeling. De apotheker zal dan melding maken bij Veilig Thuis.

Voel jij je zelf onveilig? Gebruik één van bovenstaande signalen. Maar houd je ogen en oren ook open voor anderen. Zie of hoor jij een hierboven genoemd signaal, neem dan direct contact op met een hulpinstantie.

Weet je niet zeker of iemand in nood is? 112 mag je altijd bellen, ook als een situatie enkel verdacht lijkt. Je hoeft zeker niet te wachten tot een situatie escaleert. Dat zijn we het liefst natuurlijk altijd voor.

Bron: Bnnvara, Nu.nl, Trouw.