Met dit patroon en stappenplan maak je zelf thuis een mondmasker

Libelle’s creatievelingen hebben de officiële richtlijnen van de Belgische FOD Volksgezondheid omgezet in een stap voor stap te volgen patroon.

Houd hier rekening mee

Het mondmasker is niet bedoeld om in de buurt van een besmet persoon te komen of een besmet persoon te verzorgen. Het is bedoeld om te voorkomen dat je zelf anderen besmet (je kunt al geïnfecteerd zijn zonder dat je het doorhebt). Overigens hebben de officiële maskers volgens onderzoek een drie keer effectievere werking dan de zelfgemaakte maskers, maar in geval van een tekort is het zeker beter dan niets.

Voorbereiding

Was je handen 60 seconden met zeep (hygiëne is essentieel)

Maak je naaimachine steriel met ontsmettingsmiddel

Was je handen opnieuw

Draag tijdens het maken zelf een mondmasker

De juiste stof

De onderzoekers van Cambridge University hebben een breed scala aan huishoudelijke materialen voor zelfgemaakte maskers onder de loep gelegd. Op basis van een test met de grootte van de ziektedeeltjes en het ademend vermogen, concludeerden de onderzoekers dat katoenen T-shirts en (antibacteriële) kussenslopen de beste keuzes zijn voor doe-het-zelfmaskers. Als extra filtermateriaal kun je een papieren zakdoek bijvoegen.

Géén stofzuigerzak of -filter

Je kunt beter geen stofzuigerzak of stofzuigerfilter gebruiken. Volgens het RIVM zijn die niet bedoeld om (langdurig) in contact te komen met de huid of om doorheen te ademen. Ze zijn bestemd en getest voor het gebruik in stofzuigers en niet als materiaal voor mondkapjes. Omdat niet met zekerheid gezegd kan worden of het gebruik veilig is, raadt het RIVM het gebruik van een stofzuigerzak of -filter bij het maken van een mondkapje dan ook af.

Libelle’s how to

Print je het stappenplan en het patroon liever uit? Dat kan hier.

Dit heb je nodig:

Genoeg stof om de patroondelen 4x te kunnen knippen: 2 voor de buitenkant en 2 voor de voering. Gebruik bij voorkeur katoenen stof die kan worden gewassen op minstens 60 graden (90 graden is nog beter). Voor de voering kan dezelfde stof worden gebruikt als voor de voorkant.

Twee elastieken van 15,24 centimeter.

Het patroon (download het patroon hier ).

Stappenplan

Stap 1

Print het patroon. Let op: selecteer bij de printinstellingen ‘op ware grootte’. Speld het patroon op de dubbelgevouwen stof en knip uit. Knip ruim, zorg voor een rand van minstens 0,5 cm voor de naden. Speld het patroon daarna op de voeringstof en knip uit. Als het goed is, zijn er nu 4 patroondelen.

Stap 2

Stik de ronde naad (A) van de stof en daarna de ronde naad van de voeringstof aan elkaar. Allebei met de goede kant van de stof op elkaar. Nu heb je een voorkant van stof en een binnenkant van voeringstof. Strijk de naden open bij beide patroondelen. Stik een zoompje in het uiteinde (B) van de voering.

Stap 3

Naai de stofkant en de voering aan elkaar door ze op elkaar te leggen (de goede kanten tegen elkaar). Naai de onderkant (C), dus stof en voering, aan elkaar. Stik daarna de stof en voering aan de bovenkant (D) aan elkaar. Tussen beide lagen kan later een vulling of filter worden geschoven. Doe het kapje binnenstebuiten en strijk ’t mooi in vorm.

Stap 4

Maak een tunnelzoom in kant B van de stoflaag en trek het elastiek door het tunneltje. Maak het mondkapje op maat door het te passen en het elastiek op maat te maken. Bepaal zelf of de elastieken om de oren komen of langs het achterhoofd lopen.

Stap 5

Als extra filter kan tussen de voering en de voorste laag keukenpapier of ander non-woven materiaal worden geschoven. Vervang dit na gebruik en was het mondkapje op minstens 60 graden.

Let hier nog op

Het patroon kan worden aangepast op het gezicht van kind tot volwassene. Het is namelijk erg belangrijk dat het masker goed aansluit rond de kin en neus om met je mond én neus goed door het masker te kunnen ademen. Pas dus ook de lintjes hierop aan. Daarnaast: draag het masker enkel indien nodig. Bijvoorbeeld om naar de winkel te gaan of om andere mensen in hetzelfde huis of dezelfde ruimte te beschermen. En blijf je vooral aan de algemene regels van social distancing houden. Tot slot: houd je mondmasker hygiënisch door het minstens 1 keer per dag in de kookwas te doen.

Hieronder vind je ook een stappenplan om in 10 minuten een mondmasker te maken:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock