Mieke (50): “Normaal pep ík mensen op, dus extra leuk om het nu zelf mee te maken”

Liselotte Admiraal (38) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor verschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie.

Liselotte over Mieke

“Miekes ideale stijl is relaxed en vrouwelijk, maar ze wil ook dat kleding lekker zit. Ik heb gekeken naar zachte, stretchy materialen. Deze jumpsuit is een schot in de roos. Hij zit comfortabel en is vrouwelijk door het model. Bij een goed gevulde boezem ­adviseer ik vaak een V-hals, dan oogt het bovenlichaam minder massief.”