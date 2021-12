Mieke: “Mijn vader lag op sterven maar ik had nachtdienst”

Wat nou als een gynaecoloog een antenne heeft voor trivialiteiten? Mieke Kerkhof beschrijft op geestige, scherpe en mijmerende wijze de gedachten van een gynaecoloog in haar boek Eerst kijken, dan kunnen we altijd nog zien. Voor Libelle vertelt ze over die ene keer dat de dood wel heel dicht in de buurt van geboorte kwam.

Om 22 uur is mijn nachtdienst begonnen. Er zijn twee vrouwen aan het bevallen.

Ook maar een mens

In mijn ouderlijk huis te Enter (Twente) wordt op hetzelfde moment ook dienst gedaan. Mijn zussen waken bij mijn 92 jarige vader, die spoedig uit de tijd zal komen. Dat laatste is een Twentse zegswijze en betekent doodgaan. Ik vind het akelig spannend om het goed te timen. Wanneer een collega te belasten met plotselinge dienstovername? Stel je voor dat pa dan niet doodgaat? Ik moet denken aan een conference van Youp van ’t Hek betreffende een opa, die er heel lang over doet om de laatste adem uit te blazen. Youp tikt steeds op het glas van zijn grote herenhorloge en roept vermanend: ‘Opa, schiet op, het is je tijd!’

De nacht vordert. We Appen over papa’s fysieke toestand. Het houdt niet over. Pa krijgt een shotje morfine van mijn zus, die huisarts is. Ik geef één van de barenden ook een morfine-achtige pijnstiller. Ze vordert snel en baart flitsend haar eersteling. Het emotioneert me. Bij het feliciteren vertel ik over mijn pa. Ik ben blij dat zijn plek wordt ingenomen door zo’n mooi kind, zeg ik geëmotioneerd. Ik realiseer me dat dit niet professioneel overkomt, maar de dokter is ook maar een mens.

De kant van het leven

Inmiddels is ook mijn broer naar het sterfbed gekomen. Zal ik nu toch mijn stand-in inschakelen? De andere barende blijft steken in een niet vorderende ontsluiting, het kindje ligt ongunstig en ik besluit tot keizersnede. Die doe ik nog wel even zelf. Ik betrap me erop dat ik aan deze kant van het leven wil blijven. Ik heb geen zin in de dood en al het gedoe. Het moest verboden worden. Altijd gaan de verkeerde mensen het hoekje om, de leuke, de lieve.

De ochtend breekt aan. Donkere wolken bedekken ’s-Hertogenbosch en er zit een zwarte kraai op het balkon bij de gynaecologenslaapkamer. Een omineus teken. De collega die mijn dienst overneemt stuurt me meteen weg naar Twente, de overdracht kan ook wel zonder mij.

Hemels

Niets raakt een mens dieper dan geboorte en dood. Dat is me tijdens deze dienst meer dan duidelijk geworden. Op tijd kom ik aan bij het sterfbed. Zojuist heeft mijn pa, een fervent taalliefhebber, gezegd dat hij ‘zijn aardse bestaan als hemels heeft ervaren’. Het is 4 mei, de vlaggen gaan halfstok. Over timing gesproken.

Hij wordt begraven in een kist, vervaardigd in zijn eigen meubelfabriek, met deftige pootjes eronder. Tot grote ergernis van de lijkwagenchauffeur, want het is erg slecht voor de bekleding van zijn investering. Ik vind het een heerlijk idee, dat pa ook na zijn dood diepe sporen nalaat.

Deze verloskamerdienst is er eentje om levenslang niet meer te vergeten.