Mijn favoriete sexfantasietje is niet meer wat het was…

Niet alleen in de media, maar ook op sociale media, op het werk en thuis hebben de discussies over grenzen en grenzeloosheid invloed. En achter de slaapkamerdeur of op andere plekken waar wordt gesekst, daarom krijgt mijn favoriete seksfantasie een andere naam.

Ik ben behoorlijk geëmancipeerd en niet op mijn mondje gevallen, maar in de slaapkamer vind ik het prettiger om de touwtjes uit handen te geven. Ik raak niet van slag van een blinddoek of een vorm van bewegingsrestrictie (komen die touwtjes toch nog van pas...). Nu niet meteen denken dat ik me regelmatig met een ball gag in mijn mond in de touwen laat hijsen en met een zweep laat bewerken (is dat wel je ding: good for you), maar na jarenlang experimenteren kennen mijn lief en ik elkaars grenzen feilloos. Consent en communicatie zijn daarbij, naast vertrouwen in je partner en een veilige omgeving, van het allergrootste belang.

In Nederland is een wetsvoorstel in de maak waarin alle vormen van onvrijwillige seks strafbaar moeten worden. Met andere woorden: je moet uitdrukkelijk consent vragen (en krijgen, duh!) voor de seks. In mei van dit jaar werd het in Spanje ingevoerd, in België, het VK, Denemarken en Slovenië gold dat al. En volgens Amnesty International wordt het principe ook gehanteerd in Luxemburg, Duitsland, Zweden, IJsland, Malta en Griekenland.

Hoe het vragen om consent voor of tijdens de seks er in de praktijk uitziet, daar heb ik niet zo’n beeld bij. Het herhaaldelijk vragen: “is dit oké?”, “mag ik verder gaan?”, “is het goed als ik x, y, z bij je doe?”, lijkt mij eerder sfeerverlagend dan heel sexy. Aan de andere kant is vragen of je bedpartner het wel lekker vindt zo gek nog niet. En voor echt goede seks moet je ook de non-verbale signalen goed lezen (of even die ball gag verwijderen).

Uit onderzoek van Dr. Terri D. Fisher, professor in de psychologie aan de Ohio State University, blijkt dat veel vrouwen fantaseren over seks waarbij ze geen consent geven. De top 10 van seksfantasieën van vrouwen ziet er volgens haar zo uit:

Verkrachtingsfantasie Betaalde seks Een man zijn voor een nacht Een trio met 2 mannen Gedomineerd worden Partner domineren Seks met een andere vrouw Seksfilm maken Seks met een vreemdeling Groepsseks

De verkrachtingsfantasie staat op de eerste plek. Kan ik me wel in vinden, net als nummers 5 en 7 op deze lijst. Een fantasie is natuurlijk niets meer, maar ook niets minder, dan dat. Als ik fantaseer over gedwongen seks of dominantie, betekent dat uiteraard niet dat ik verkrachting of een gewelddadige partner vergoelijk. Maar het voelt toch een beetje gek om als moderne, sterke vrouw dit soort ‘onderdanige’ fantasietjes te hebben.

Yuri Ohlrichs, NVVS-seksuoloog en trainer bij kenniscentrum Rutgers, vertelt aan VICE dat het veel genuanceerder ligt. “Je geeft jezelf, met consent, volledig over aan een ander. Doordat je in de fantasie ‘geforceerd’ wordt, hoef je je niet verantwoordelijk te voelen voor het ‘onzedelijke gedrag’.” Verkrachtingsfantasie is dan ook een achterhaalde term, zo zegt hij, want er bestaat niet zoiets als verkrachting met consent. Daarom wordt steeds vaker ‘CNC’ gebruikt, een term uit de BDSM-wereld die staat voor ‘consensual non-consent’. Onvrijwillige seks met wederzijds goedvinden, dus.

⁠O, en mannen zijn niet de enigen die dagelijks vaak aan seks denken, ontdekte Dr. Terri D. Fisher ook. Vrouwen doen dat gemiddeld zo’n tien keer per dag. En vanaf nu dus vooral aan CNC...