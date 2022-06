Betrap je jezelf er in de winter of herfst vaker op dat je meer of vaker wat in je mond stopt, maar dat je juist minder trek hebt als de temperaturen buiten flink oplopen? Niet zo gek, want daar zijn twee heel goede redenen voor.

Minder brandstof nodig

In de winter grijpen we vaker naar stevige maaltijden zoals stamppot of een kop erwtensoep, omdat je lichaam meer calorieën verbrandt om zichzelf warm te houden. Als het buiten warm is, hebben we daarom minder brandstof nodig, omdat ons lichaam geen extra energie kwijt is aan het warm houden van zichzelf.

Zweten kost ook energie

We horen je denken: maar je lichaam moet zichzelf ook afkoelen in de zomer, wat ook energie kost? Dat klopt. Het verteren van eten kost ook energie, die dan juist zo hard nodig is om je lichaam af te laten koelen. Daarom zorgt je lijf voor minder honger, zodat het meer energie naar het afkoelen kan laten gaan, in plaats van naar de verbranding van je maaltijd.

Dit is overigens ook de reden waarom je in de zomer eerder voor een salade kiest, dan voor een steviger maal.

Bron: National Library of Medicine - onderzoek