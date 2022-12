Minke (37): “Ik koop nóóit iets wat ik niet nodig heb”

Minke van Kuijen (37) is content creator en single. Als ‘Gierige Gerda’ geeft ze op haar blog tips hoe je meer uit je geld kunt halen.

“In mijn nieuwe huis heb ik helaas niet de enorme voorraadkast die ik in mijn oude huis wel had. Mijn eigen winkeltje, volgestouwd met houdbare en super voordelig gescoorde producten. Waaronder wc-papier, dat is geld dat letterlijk door de plee wordt gespoeld. Daar geef ik dus zo weinig mogelijk aan uit. Gemiddeld kost een rol 35 cent, mij lukt het zo’n 16 cent per rol te betalen. Die prijs per stuk staat in de supermarkt in de kleine lettertjes onder de prijs van het artikel, dat weet niet iedereen. Andere producten die ik voor een habbekrats scoor, zijn dingen als tandpasta, haarverf en wijn.

Favoriete haarverf

Mijn volgers hadden me al vaker gezegd dat veel zaken in Duitsland een stuk goedkoper zijn. Aangezien ik redelijk dicht bij de grens woon, heb ik het uitgezocht. Toen ik voor het eerst ging, was er nog accijnsverlaging op wijn en lukte het om goede wijn voor heel weinig in te slaan. Daarnaast scoorde ik er onder meer mijn favoriete haarverf voor drie euro, een kwart van wat ik er in Nederland voor zou moeten betalen. Waar ik het meest mee bespaar? Ik koop nóóit iets wat ik niet nodig heb. Al is de cola in de aanbieding voor tien cent dan nog koop ik het niet, want ik drink geen cola.”

Grootste miskoop “Een voorraad eenpersoonsblikjes groente, dat leek me makkelijk. Uiteindelijk heb ik ze, toen ze over de datum dreigden te raken, tegen heug en meug opgegeten.” Beste koop “Mijn noise cancelling koptelefoon was de flinke investering waard.” Bespaartip “Kijk altijd naar de liter-, kilo- of stuksprijs. Dan krijg je goed zicht op wat producten écht kosten.”

Eerder gul dan gierig

“Zuinig zijn kreeg ik van huis uit mee, mijn moeder moest wel met vier kinderen. Mijn liefde voor koopjesjagen ontstond toen ik erachter kwam dat ik bij een bekende Zweedse modeketen negentig procent korting kreeg op kledingstukken waarvan een naadje loszat of een knoop af was. Vervolgens speurde ik de hele winkel af, op zoek naar die items. Het vuurtje werd verder aangewakkerd door het tv-programma Extreme Couponing op TLC. Daarin maken mensen er een sport van om kortingsbonnen zo te combineren dat ze voor extreme bedragen boodschappen doen en bijna niks hoeven te betalen. Ik dacht: zoiets zouden we in Nederland ook moeten hebben. Dat werd het begin van mijn blog en site Gierige Gerda, zoals mijn vrienden me al jarenlang noemen. Overigens niet omdat ze me als gierig bestempelden, maar juist omdat ik mijn voordeeltjeskennis uitbundig deel. Gelukkig vinden mensen me vaak eerder gul dan gierig.

Verschrikkelijk fenomeen

Mijn kracht is dat ik weet hoe je de supermarkt voor jou kunt laten werken, in plaats van de marketing op jou. Neem nou die actieweken waarin je wordt gebombardeerd met 1+1 = gratis-artikelen. Iedereen denkt dan: super, geweldig, inslaan. Maar als ik alles doorreken, blijken sommige artikelen toch echt voordeliger te zijn bij andere winkels. Vaatwastabletten zijn vaak het voordeligst bij een bekende drogisterijketen. Nu de vaatwasser zelf nog. Een van de weinige dingen die ik niet tweedehands koop vanwege de hygiëne. Misschien scoor ik er ooit nog een op Black Friday. Een geweldig en tegelijk verschrikkelijk fenomeen trouwens. Mensen worden aangezet tot het kopen van dingen waarvan ze niet wisten dat ze die wilden hebben, tot ze de aanbieding zagen. Zo viert de hebzucht hoogtij.

Wat heb ik echt nodig?

Iets kopen en ook nog geld toe krijgen, dat is altijd leuk. Zo heeft een bekende supermarkt twee keer per jaar een actie waarbij je bij een aankoop van vijf euro een cadeaubon ter waarde van hetzelfde bedrag cadeau krijgt. Die gebruik ik dan weer voor iets wat ik echt nodig heb en niet tweedehands kan of wil kopen. Het helpt ook dat ik niet zo veel nodig heb. Ik hoef geen groot huis, geen dure vakanties, geen merkkleding. Mijn auto heb ik weggedaan, want met het openbaar vervoer kom ik ook overal. Daarom kan ik leven van mijn website en blog.

Voedselverspilling

Het is verdrietig dat veel mensen momenteel niet meer kunnen rondkomen, het zijn financieel moeilijke tijden. Wel denk ik dat het niet verkeerd is dat we allemaal wat bewuster gaan leven. Zo kan ik het niet verdragen dat mensen voedsel weggooien, ook vanuit duurzaamheidsoogpunt. Dat doe ik écht nooit. Sterker nog, afgelopen zomer is het me gelukt drie maanden lang te eten van de groenten uit mijn eigen moestuin. Ik had zelfs zoveel dat ik ook nog eens kon weggeven. Daar werd ik zó gelukkig van: mooier wordt het niet.”

