Miriam (42) laat haar gehandicapte dochter steriliseren: “Je kunt een kind toch niet een kind laten opvoeden?”

“Ze is pas vijf jaar. Een kind nog. En toch hebben mijn man en ik al besloten dat onze dochter Noor zelf nooit kinderen mag krijgen. Dat klinkt hard, maar in onze ogen is het niet meer dan logisch. Noor heeft het syndroom van Kleefstra: een meervoudige verstandelijke en fysieke beperking die vaak wordt vergeleken met het syndroom van Down vanwege de variatie in hoe het zich uit. Onze Noor zal door haar aandoening mentaal nooit verder ontwikkelen dan een driejarige. We realiseren ons heel goed dat ze, ondanks dat, lichamelijk wel in de puberteit zal komen. Dat ze seksuele verlangens krijgt en naar die impulsen zal handelen. Wat er dan gebeurt, willen we voor zijn. Je kunt een kind toch niet een kind laten opvoeden?

Je kind steriliseren is een taboe

Op social media praat ik over ons leven met Noor. Er komt zo veel kijken bij het opvoeden van een kind met een handicap, maar over veel onderwerpen wordt nog weinig gepraat. Zo ook over sterilisatie. Sommigen vinden het fijn dat er eindelijk ouders zijn die zich hierover uitspreken, anderen maakt het boos. ‘Je speelt voor God’, reageren mensen onder mijn berichten. ‘Het is toch niet aan jou om te bepalen wie wel en geen kinderen mag krijgen?’ Maar hoe moet ik een kind met een IQ dat zal blijven steken op 55, uitleggen wat weeën zijn, laat staan wat het moederschap inhoudt?

Het syndroom van Kleefstra

Noor was anderhalf jaar oud toen het syndroom van Kleefstra bij haar werd gediagnosticeerd. Tijdens de zwangerschap leek ze een gezond meisje en ook uit de NIPT-test kwam niets vreemds. Toen ze opgroeide, waren er wel signalen dat er iets niet klopte. Zo kon ze op haar eerste verjaardag nog niet rechtop kon zitten. We lieten haar checken op een ontwikkelachterstand. Tests wezen uit wat we nooit hadden verwacht. Het besef dat onze toekomst er heel anders uit zou zien dan we altijd dachten, kwam als een vloedgolf over ons heen. Natuurlijk zijn we dolblij met Noor. Toen ze laatst voor het eerst een puzzel legde, kon ik mijn trots amper bedwingen. Voor de meeste kinderen van vijf jaar is het iets kleins, maar ik had niet verwacht dat Noor dit ooit zou kunnen.

Noor Beeld Priv_beeld

Ik smelt als ze op vakantie gierend rondspettert in het pierenbadje. Ze is met haar vrolijke lach ieder jaar weer het middelpunt van de camping. ‘Heerlijk hè, dat je steeds minder omkijken hebt naar je kinderen nu ze ouder worden’, zei een van de andere ouders nietsvermoedend terwijl zij naar haar eigen kinderen keek die een bal overgooiden in het zwembad. Op dat soort momenten komt het besef weer keihard binnen: voor ons wordt de zorg nooit minder. Toen mijn man en ik, vlak na Noors diagnose, dan ook gesprekken voerden over de toekomst van Noor, waren we het al gauw eens over de sterilisatie. We realiseren ons namelijk heel goed dat een kind van Noor een zorg voor ons zal betekenen. Een extra grote zorg, aangezien een eventueel kleinkind door Noors syndroom ook nog eens een aanzienlijke kans heeft ook gehandicapt te zijn, zowel verstandelijk als fysiek. Dat gunnen we het zowel het kind als onszelf niet.

Noor Beeld Priv_beeld

‘Gelukkig hebben wij een zoon’

‘Wat fijn dat wij daar niet over hoeven nadenken, wij hebben een zoon’, is een veelgehoorde uitspraak onder ouders met gehandicapte kinderen. Dat frustreert me. Als kinderen met een handicap begeleid gaan wonen, vinden ze hoe dan ook een manier om hun seksuele verlangens te ontdekken. Dat jongens niet met een zwangere buik thuiskomen, betekent niet dat zij of hun ouders hier geen verantwoordelijkheid in kunnen nemen. Het zou fijn zijn als iedere ouder van een gehandicapt kind over dit soort zaken gaat nadenken. Mijn man en ik hebben direct na Noors diagnose alle moeilijke taboe-onderwerpen gesproken. Als je toekomstbeeld plots zo verandert, is het juist fijn om over bepaalde ingewikkelde zaken alvast na te denken. Zo hebben we gesprekken over de leeftijd waarop we willen dat Noor uit huis gaat, maar vragen we ons ook hardop af of we het zonde vinden als zij, net als haar drie zussen, geld erft. Het zijn geen leuke gesprekken, maar ze moeten gevoerd worden. Ook bespreken we met elkaar op welke leeftijd we Noor willen laten steriliseren. Doen we dat direct als ze ongesteld wordt of wachten we tot ze iets ouder is? We vinden het cru om haar na de eerste menstruatie direct naar de operatiekamer te sturen, maar Noor zelf anticonceptie laten gebruiken is ook geen mogelijkheid. Daarom overwegen we na haar eerste menstruatie een paar jaar de prikpil te geven, totdat we denken dat ze een operatie aankan.

Noor Beeld Priv_beeld

Een leuke tante

Het liefst laten we de operatie voor haar achttiende uitvoeren: daarna moet Noor zelf toestemming geven voor een sterilisatie. We hopen dat we voor die tijd al een arts vinden die ervoor openstaat deze ingreep uit te voeren. Want het blijkt ook een uitdaging om een arts te vinden die daarvoor openstaat. Ik snap dat het omstreden is om iemand te steriliseren die daar zelf niets over te zeggen heeft. Maar Noor kan met de beste wil van de wereld niet zeggen of ze wel of geen kinderen wil. Niet alleen omdat ze waarschijnlijk nooit zal leren praten, ook omdat ze waarschijnlijk niet zal begrijpen wat kinderen krijgen ís. Als haar ontwikkeling ineens een boost krijgt, ze met babypoppen en kinderwagens gaat spelen en ook moeder wil worden als haar zussen straks kinderen krijgen, zullen we misschien toch het gesprek aan moeten gaan. Enerzijds zou het mooi voor haar zijn om toch ineens een sprong in haar ontwikkeling te krijgen. Maar als moeder hoop ik het niet voor haar: dat ze op een gegeven moment begrijpt wat het leven voor anderen inhoudt en wat zij nooit zal kunnen hebben. Dat ze doorheeft dat ze anders is. Dat ze zich bewust is van het feit dat kinderen krijgen iets heel moois is en dat zij dat niet zal kunnen. Haar zussen van 8 en 10 vinden het heel zielig voor haar. ‘Dat is oneerlijk’, huilde de middelste toen we ze probeerden uit te leggen dat Noor geen mama mag worden. Inmiddels snappen ze dat het ook voor Noor beter is zo. ‘Vooruit’, snikte mijn dochter na onze uitleg. ‘Dan wordt ze gewoon een heel leuke tante voor mijn kinderen.’ Daar gaan we voor.”

Meer weten over Miriam, Noor, het Syndroom van Kleefstra en alle dingen die daarbij komen kijken? Miriam schrijft erover op Meervanmir.eu.