“Drie jaar geleden opende ik mijn eigen kledingzaak, een droom die uitkwam. Helaas is die droom anders gelopen dan verwacht. Door corona zit ik al bijna twee jaar in onzekerheid en probeer ik te overleven. We hebben ons altijd keurig aan alle maatregelen gehouden met de winkel, maar het kán gewoon niet meer. Ik moet mijn zaak openen, of het nou mag of niet. Het huidige beleid is niet meer uit te leggen, genoeg is genoeg!

Geen financiële steun

Vanuit de overheid krijgen wij geen financiële compensatie. Alle kosten blijven oplopen, we hebben acht man personeel en moeten de huur van ons pand betalen. Kondigen ze vrijdag in de persconferentie aan dat winkelen op afspraak vanaf zaterdag weer mag, dan gooi ik alsnog mijn zaak volledig open. Winkelen op afspraak zet namelijk geen zoden aan de dijk, dat dekt de kosten niet. Ik ben nu al € 200.000 omzet misgelopen.

Goede band met klanten

Als dit nog langer doorgaat, moeten we de winkel over een tijd misschien wel definitief sluiten. Daar denk ik vaak aan en die gedachte vind ik hartverscheurend. De winkel is mijn kindje en mijn personeel is als familie. Ook nu de winkel dicht is, ben ik er elke dag. Dan zit ik er gewoon te rommelen. Het idee dat er niemand is en het er koud en kil is, kan ik niet aan. Ik mis mijn klanten ook heel erg. Ik ben een mensenmens. Met de vaste klanten heb ik zo’n goede band dat ik me nu afvraag hoe het met ze gaat, vooral de mensen op leeftijd die ik al lang niet gezien heb. Die bijzondere contacten verlies ik nu en dat doet zeer. Wel probeer ik de moed erin te houden en mijn klanten op andere manieren te bereiken. Ik organiseer allerlei online evenementen, zoals modeshows via een livestream. Maar wat zou het fijn zijn om ze weer in de winkel te zien.

Strijdlust

Veel mensen steunen mijn plan om de winkel weer te openen en dat geeft me kracht. Toen we het op social media aankondigden, kregen we honderden likes en positieve reacties. Ik was bang dat mensen ons wappies of complotgekkies zouden vinden, maar dat is niet zo - en dat zijn we ook niet. De huidige maatregelen zijn gewoon niet uit te leggen. Veel te fors, kijk maar naar buurlanden. Ik geloof écht dat mijn winkel veilig open kan. We laten maximaal vier mensen tegelijk in de zaak en hebben alles wat daarvoor nodig is: van afzetkoord tot desinfectiezuil. Toch vind ik het spannend. Ik ben een type dat zich altijd aan de regels houdt en ben geen daredevil. Maar ik voel strijdlust. En mocht er zaterdag handhaving komen, dan hoop ik dat het bij een waarschuwing blijft.”