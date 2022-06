Steeds meer van mijn vrienden zijn single en ik krijg werkelijk geen genoeg van hun verhalen over hun datingavonturen, of het gebrek eraan (sorry). Heb jij wel eens geprobeerd via een datingapp een afspraakje te scoren? Klinkt heel simpel, maar dat valt dus nog helemaal niet mee.

De meeste van mijn vrienden hebben een profiel op één of meerdere apps en hoewel ik ook wel eens succesverhalen hoor, wil het vaak toch niet erg vlotten met de versierpogingen. Vriendin P. klaagt steen en been over de laksheid waarmee mannen reageren. En áls het dan al een keer tot een date komt, moet zij vaak het initiatief nemen tot lichamelijk contact. Wellicht zijn mannen, afgeschrikt door de #metoo-beweging, een stuk voorzichtiger geworden, maar je kunt het ook overdrijven. Laatst had ze een onwijs leuke avond gehad met een fijne vent en zat ze naast hem op de bank te wachten totdat er iets zou gebeuren. “Uiteindelijk ben ik maar gewoon op zijn schoot geklommen”, zei ze. “En toen leek-ie het eindelijk te begrijpen.”

Ook mijn beste vriend M., wiens huwelijk enige tijd geleden op de klippen liep, kwam uiteindelijk op een datingapp terecht. Een leuke vent – ja, hier en daar wel een scherfje eraf, maar hebben we dat niet allemaal inmiddels? – met een fijne baan, volwassen kinderen die inderdaad nodig eens de deur uit moeten en niet onknap. En dat zeg ik niet alleen omdat-ie mijn vriend is.

Enkele weken nadat hij een profiel had aangemaakt, informeerde ik eens vriendelijk naar de resultaten. Die bleken nog niet mee te vallen. Hij had geen klik met de door de app voorgestelde kandidates, die volgens hem vooral interesse hadden in romantische strandwandelingen, dansen, astrologie en spiritualiteit. Dat sluit inderdaad niet erg bij aan bij zijn belevingswereld.

“Maar wat staat er dan in jouw profiel?”, vroeg ik, waarop hij mij zijn biografietje liet lezen. Hij bleek een bijzonder beeld van zichzelf te hebben geschetst. “Wat ik nu lees is: boze, witte man gaat met frisse tegenzin op jacht”, zei ik. Daarop reageerde hij enigszins gepikeerd: “Ik kan moeilijk de waarheid vertellen, dan reageert er helemaal niemand.” Nu is dat laatste zeker niet waar, maar hoe vat je jezelf in een paar woorden samen? En dan ook nog op een manier dat een ander denkt: já, díé!

Dat valt dus nog niet mee. Toch pasten we in goed overleg zijn profieltekst aan en nu wachten we dus rustig af. Maar mocht je dit lezen en op zoek zijn naar een bereisde fifty-something man zonder wilde haren, maar mét een een scherpe geest én een onwijs knappe, intelligente en lieve beste vriendin en je bent zelf een rijke, langharige vrouw met een prachtig lichaam, een hoog IQ, maar je hebt geen hond of thuiswonende kinderen, stuur me dan even een berichtje, dan koppel ik jullie. Hebben we geen datingapp meer nodig.

