Moeder Louise en dochter Lotte verloren beiden prematuur kindje: “Ik denk weleens dat het zo moest zijn”

“Afgelopen november zag ik Jonathan voor het eerst voor me als beginnende puber. Hoekig en met drie van die vlassige haren op zijn kin”, zegt Lotte in haar woonkamer in Amersfoort. “Daarvoor bleef hij eigenlijk altijd die kleine baby.” Een klein ventje dat al precies op zijn oudere broers leek. Met speldenknopnageltjes en minuscule lijntjes in zijn volmaakte lipjes. Hij had nog maanden veilig in haar baarmoeder moeten zitten, maar Jonathan kwam al na ruim 21 weken zwangerschap op de wereld.

Over de pijn die komt kijken bij het krijgen van een kind dat nooit zijn eerste stapjes zet, nooit een zwemdiploma haalt, of van wie je niet de geur kunt opsnuiven uit een warm nekje: daar kunnen Louise uit Leusden en haar dochter Lotte allebei over meepraten. En over de de angst om dingen te vergeten.

Elk sms’je, mailtje of briefje: álles moest ik bewaren. Ik wilde onthouden in welke kamer hij geboren is, terwijl het ziekenhuis er nu niet eens meer staat. Gelukkig verdween dat panische. Alles wordt zachter”, zegt Lotte. Maar ik heb nog lang gehad dat ik een bord te veel pakte, als we gingen eten.”

‘Heel klein poppetje’

Louise en Lotte bevielen beiden van een jongetje dat veel te vroeg geboren werd. Hun verhalen zijn toch heel verschillend. Moeder Louise beviel van haar zoon na 26 weken zwangerschap. Een kleine week eerder kreeg ze een bloeding. Artsen zetten alles op alles om haar kind veilig in haar baarmoeder te laten zitten, maar die pogingen waren tevergeefs.

Op 1 juli 1981 kwam Valentijn ter wereld. Een jongetje van 700 gram en 27 centimeter. “Ik weet nog dat ik hem vasthield”, zegt Louise. “Dat vergeet ik nooit, zo’n heel klein poppetje. Ik heb hem levend afgegeven en heb gezegd: ‘Leg hem maar lekker in een wiegje’. Ze namen hem mee en ik was in de veronderstelling dat ze hem wel weer levend bij mij op de kamer zouden brengen. Ik was gewoon kapot. Mijn man ging naar huis. Twee uur later vertelde een verpleegkundige dat hij was overleden.”

Het grafje van Valentijn op Rusthof. Beeld Nico Brons

Over die intense rouw schreef Louise een dagboek. Hoe ze door moest voor haar dochter Lotte, die op dat moment 3 jaar was, en haar pleegdochter. Hoe ze zich tegelijkertijd opgebeurd voelt door de uitspraken van Lotte, die met een kinderlijke blik naar haar overleden broertje kijkt. Ze schrijft over het intense verlangen naar een gezond baby’tje en over hoe ze er uiteindelijk alleen voor komt te staan. “Nog geen jaar later was ik gescheiden.”

Geen volle fotoalbums

Ze bladert door het fotoboek dat ze heeft meegenomen. Een foto die het startschot zou moeten zijn van een maandelijkse blik op de groeiende buik, bleek meteen de laatste. Een paar foto’s van een klein kistje in een rouwcentrum en een peuter die er op haar tenen bij staat. “Dat is het ook hè”, wijst Lotte naar het boek. “Geen volle fotoalbums, want er zijn geen foto’s van de zwemles of de eerste keer naar de basisschool.”

In plaats daarvan is er een grafje. Een dierbare plek op begraafplaats Rusthof, waar Louise nu bijna wekelijks naartoe gaat. “Wat we daar niet gedaan hebben. Picknicken en taart eten op zijn verjaardag. In mijn huis heb ik een soort van altaartje dat ook vol staat met foto’s van die plek.”

Dochter Lotte maakt wrang genoeg een aantal jaar later hetzelfde mee. Ook zij moet, na ruim 21 weken zwangerschap, afscheid nemen van een zoon, haar derde kindje. “Tijdens de twintigwekenecho werd er een zeer ernstige afwijking geconstateerd, trisomie 18. Hij had een open middenrif, zijn maag lag naast zijn hart en zijn longen kwamen in de verdrukking.” Haar zoon had geen schijn van kans buiten de baarmoeder.

‘Een grote naam voor een klein mannetje’

Ze geven hun zoon direct na het slechte nieuws zijn naam: Jonathan. ‘Een grote naam voor een klein mannetje’, zo schrijft ze in haar dagboek dat ze later laat publiceren. Samen met haar nu ex-man komt Lotte voor een onmogelijke beslissing te staan. De zwangerschap uitdragen of de bevalling vroegtijdig inleiden. “Eigenlijk wilde ik dat eerste. Zolang hij veilig in mijn buik zat, was er niks in de hand”, zegt Lotte. Maar wilde ze de zwangerschap toch afbreken, dan moest dat gebeuren voor 24 weken, daarna mag het niet meer.

En die druk wordt Lotte te veel, waarna ze toch voor de inleiding kiest. “Ik kon gewoon niet langer.’’ Dus op 13 november 2008 werd Jonathan geboren in het St. Elisabeth ziekenhuis. Een nog kleiner mannetje dan Valentijn destijds, van 24 centimeter en 340 gram.

“Ik weet nog dat er op het laatste moment aan mij gevraagd werd: ‘Wil je een fotograaf erbij?’ Ik had daar nog niet over nagedacht, maar wilde dat wel heel graag” Tegenwoordig zijn er stichtingen met professionele fotografen die kosteloos foto’s maken in dit soort situaties, maar dat was veertien jaar geleden nog anders, merkt Lotte. Twee weken na de geboorte van Jonathan haalt ze de foto’s in het ziekenhuis op. “Ik stond zenuwachtig met de envelop in de lift en spiekte al even. Ik schrok me kapot. De foto’s waren gemaakt door een medisch fotograaf. Jonathan lag op een wit laken en was heel donker van kleur. Ik had gehoopt de foto’s aan zijn broers te kunnen laten zien, maar dat kon echt niet.”

Grote steun

Haar moeder blijkt haar grote steun, zelfs al direct na de bevalling. “Zij heeft Jonathan gedroogd en aangekleed nadat hij geboren is, omdat ik het niet kon. Ik denk weleens dat het zo heeft moeten zijn. Alle dingen die zij niet heeft kunnen doen bij haar eigen zoon, kon ze nu alsnog doen.”

Jonathan wordt gecremeerd. Zijn grote broers gaan mee tot zijn mandje in de oven verdwijnt. Zijn as staat nog altijd in haar woonkamer. Want verstrooien, zoals het eerste plan was? Geen haar op haar hoofd die eraan denkt.

Het mag dan jaren geleden zijn, het gemis blijft. Louise: “Vaak als het 1 juli dreigt te worden denk ik: ‘Wat voel ik me gek’.” Het kwartje valt meestal als de datum weer op de kalender verschijnt. Ieder jaar staat ze erbij stil en ook bij de geboortedag van kleinzoon Jonathan. Andersom trouwens ook. “Meestal stuurt Lotte me dan een berichtje: ‘Gefeliciteerd met de verjaardag van je dode kind’”, zegt Louise met een grote lach.

Want de aandacht, daar gaat het om. Naarmate de jaren verstrijken, zijn er steeds minder mensen die op de specifieke dag iets van zich laten horen. De vrienden die dat wél doen zijn hen dierbaar. “November is voor mij echt Jonathan-maand”, zegt Lotte. “Ik heb nog steeds vriendinnen die voor mijn kind een kaarsje aansteken.”

‘Belangrijk om er over te praten’

Ook op social media deelt Lotte haar verhaal. “Met zijn verjaardag heb ik ook heel bewust een foto gedeeld. Zeker onder oudere vrouwen leeft er nog een taboe op het onderwerp, maar het is zo belangrijk om het erover te hebben.”

Want je kunt enorme steun aan elkaar hebben, zo weet Lotte. Jaren geleden op het schoolplein van haar kinderen, wist ze welke ouders er in hetzelfde schuitje zaten. “Het was een soort geheim genootschap”, lacht ze. “Als je het zag dat iemand het even moeilijk had, was het makkelijker om een arm om een schouder te slaan.”

En ook Wereldlichtjesdag verbindt ouders van alle leeftijden. “Praten mag, maar hoeft nog niet eens. Je steekt een kaarsje aan, kijkt elkaar aan en je weet het”, zegt Louise, die drie jaar geleden tijdens een viering van Wereldlichtjesdag in Leusden sprak. Dit jaar vindt er onder andere een samenkomst plaats in park Elisabeth Groen in Amersfoort. “Je bent daar samen om het iets moois te laten zijn. We hebben onze kinderen niet 'verloren’. Ze zijn er.”

“Weet je wat ik nu zie?”, zegt Louise terwijl ze haar blik naar buiten laat gaan.

“Een meeuw zeker?” reageert Lotte.

“Precies een meeuw! Lotte kreeg van vrienden de prachtige film Jonathan Livingston Seagull, over een zeemeeuw”, gaat Louise in een adem verder.

“En ik ontdekte op Vlieland dat ik zwanger van hem was. Hij was onze eilandbaby”, legt Lotte uit. “Dus de zeemeeuw is voor altijd verbonden met Jonathan.”

Louise: “Ik geloof echt dat overleden kindjes er nog zijn.”

