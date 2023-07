Monique (42): “Mijn man is al meer dan een jaar impotent”

“Ik draai regelmatig een bardienst op de voetbalclub van mijn vriend. Terwijl ik biertjes sta te tappen, hoor ik die mannen grappen met elkaar maken. Van die stoere mannengrappen over seks. Mijn Jan doet er net zo hard aan mee, maar ze moesten eens weten. Jan is impotent en kan sinds een jaar geen erectie meer krijgen. Hoewel ik nog net zo veel van hem hou, heeft Jans erectiestoornis een grote impact op ons leven.

We hadden een prima seksleven

Toen het voor het eerst niet lukte om een erectie te krijgen, maakte ik me nog geen zorgen. Jan ging door een stressvolle periode op zijn werk en solliciteerde intern naar een hogere functie. De keer erna wilde het echter ook niet lukken, en de keer daarna – pas drie maanden later – ook niet. Dat zorgde ervoor dat Jan op seksueel gebied compleet dichtklapte. En dat terwijl we altijd een prima seksleven hadden. Ik reageerde zo begripvol mogelijk, maar baalde intussen wel. Want ook van andere vormen van seks konden we niet meer echt genieten, het hele onderwerp was ineens beladen.

Emotionele druk

Inmiddels houdt Jan elke vorm van intimiteit af. Onderhand begin ik enorm aan mezelf te twijfelen, maar Jan verzekert me dat het niet aan mij ligt. Ik probeer het onderwerp steeds weer bespreekbaar te maken, erop aan te dringen dat hij eens langs de huisarts gaat, maar hij wil er niets van weten. Laatst betrapte ik hem erop dat hij porno zat te kijken: zonder emotionele druk wordt hij blijkbaar wel opgewonden. Dat begrijp ik, maar het maakt me ook heel verdrietig. Hij wil van zijn eigen vrouw niets weten, maar hij kijkt wel naar die nepbeelden.”