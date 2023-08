Monique heeft psoriasis: “Door de enorme jeuk krabde ik mijn hele huid kapot”

Augustus is Psoriasis Awareness Month. De 48-jarige Monique Kroonenburg is blij dat er deze maand extra aandacht wordt besteed aan deze huidaandoening, waar ze zelf al twintig jaar mee kampt.

Eline Roerdink Privébeeld Monique

“Ik was 26 jaar toen ik ’s ochtends wakker werd met allemaal vreemde plekken op mijn armen en gezicht. In eerste instantie wuifde ik het weg als eczeem dat vást vanzelf weer zou verdwijnen. Toen het na een paar weken alleen maar erger leek te worden en ik van mijn onderbenen tot aan mijn hoofdhuid onder de vlekken zat, besloot ik toch maar eens een bezoek aan de huisarts te brengen. Zijn conclusie? Psoriasis. Dat was de boodschap waarmee ik naar huis werd gestuurd.

Psoriasis verbergen

Ik was altijd erg met mijn uiterlijke verzorging bezig, dus dat mijn mooie zongebruinde benen ineens plaats hadden gemaakt voor een groot aantal vlekken, maakte mij enorm onzeker. Korte rokken en jurken liet ik in de kast hangen. Zelfs al was het hoogzomer, dan nog trok ik een lange broek en een shirt met lange mouwen aan. Ik schaamde mij niet alleen, maar was vooral bang voor de reacties van anderen. Wat zouden ze wel niet denken? Zouden ze het vies vinden? Of eng?

Op mijn werk ben ik er weleens op aangesproken. Ik werk op kantoor en mijn handen - waar de psoriasis ook zichtbaar is - kan ik natuurlijk niet verbergen. Er is weleens iemand geweest die een stap achteruit deed toen ik een stapel papieren kwam brengen en ze de uitslag op mijn handen constateerde. ‘Gadver, wat heb jij?’, slaakte ze. Daar werd ik heel onzeker van, waardoor ik vooral in het begin mensen een beetje op afstand hield.

Onzekerheid

Alleen als ik op vakantie ging, durfde ik mijn lijf te ontbloten. Dan gingen de jurken en rokken die het hele jaar in de kast lagen te verstoffen, mee de koffer in. Daar kende ik niemand en voelde het toch iets minder kwetsbaar om mezelf te laten zien. Al werd ik daar ook nagestaard en gebeurde het op het strand ook weleens dat een kindje voorbij liep en aan mama vroeg wat een vieze plekken die mevrouw op haar lichaam had.

Inmiddels zijn we twintig jaar verder en raken dit soort dingen mij niet meer, maar in de beginjaren kon ik daar echt over inzitten. Het uiterlijk is toch het eerste wat mensen zien en waar je - of je het nou wil of niet - op beoordeeld wordt. Helemaal als vrouw. Gelukkig heb ik veel steun gehad van mijn man, die het nooit als iets vervelends heeft ervaren en iedere keer weer benadrukte dat hij mij nog net zo mooi vond.

Enorme pijn

De psoriasis heeft, naast de onzekerheid, ook veel invloed gehad op mijn leven. Iets simpels als naar de kapper gaan, werd een ding. Gelukkig had ik een hele lieve vriendin die mij knipte en waar ik mij op mijn gemak voelde, maar als ik toch een keer naar een andere kapper moest, had ik het gevoel dat ik mezelf moest indekken zodat ze zou weten wat ze zou aantreffen op mijn hoofd.

Maar ook had ik last van enorme jeuk, waardoor ik mijn hele huid kapot krabde. Vooral ’s nachts kon ik niet meer stoppen en haalde ik mijn hele huid open. Met als gevolg dat ik ’s ochtends verging van de pijn en simpele dingen als bijvoorbeeld sporten moest laten schieten. Dat ging gewoon niet meer. Dat vond ik pittig en was voor mij ook wel een moment waarop ik dacht: ik moet er vanaf.

Monique heeft psoriasis: “Zelfs hartje zomer ging ik met lange mouwen de deur uit” Beeld Privébeeld Monique

Acceptatie

Ik heb in de loop der jaren van alles geprobeerd om het te laten verdwijnen. Van lichttherapie, zalfjes tot zware medicatie. Van die laatste ben ik zo ontzettend ziek geworden dat ik dacht: nu is het klaar. Het is er, het gaat niet meer weg. Accepteer het. Nog steeds vind ik het niet mooi, maar ik verstop mij ook niet meer. Ik ga gewoon met korte mouwen naar buiten en ben niet meer bang voor de reacties van de buitenwereld.

Sterker nog: ik vind het juist fijn als mensen ernaar vragen. Dan kan ik het uitleggen en komt er ook meer begrip. Inmiddels weet ik dat zoveel mensen met psoriasis worstelen. Toch wordt er maar weinig over gesproken. Daar mag, wat mij betreft, wel verandering in komen. Als we het bespreekbaar maken, komt er ook meer aandacht voor onderzoek en is een Psoriasis Awereness Month in de toekomst hopelijk niet meer nodig.

Monique heeft psoriasis: “Zelfs hartje zomer ging ik met lange mouwen de deur uit” Beeld Privébeeld Monique

Relativeren

Bij mij is het nu redelijk onder controle. In de wintermaanden is het vaak heviger dan in de zomermaanden, maar uitbraken heb ik niet meer. Ik kan het nu ook meer relativeren dan in mijn jonge jaren. Ja, ik heb psoriasis. Ja, dat is vervelend. Maar er zijn mensen die zoveel ergere dingen hebben dan ik. Ik kan hier oud mee worden, ben gezond, gelukkig. Is dat uiteindelijk niet het allerbelangrijkste?”