Moniques moeder werd op haar 95e zwemkampioen: “Ze is zo’n enorme doorzetter”

“Mijn moeder zwemt bij zwemvereniging PSV in Eindhoven en onlangs haalde ze in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion een aantal nieuwe records in de 95 + categorie. Ze is nu recordhouder op de 200m schoolzwemmen, de 100m rugzwemmen en ze haalde ook een Nederlands Mastersrecord op de 50m vrij zwemmen. Allemaal op één middag.

Doorzetter

Daar moet ik wel heel eerlijk bij zeggen dat er verder niemand in die categorie zit. Het is natuurlijk een uitzondering dat iemand op zo’n leeftijd nog wedstrijden zwemt. Ze is er ook pas op haar 78e mee begonnen. Gewoon, om fit te blijven. Toen ze een jaar of 80 was vroeg de zwemvereniging of ze wedstrijden wilde zwemmen. Volgens haar trainer zwemt ze echt verdienstelijk, al zegt ze zelf dat ze niet de beste zwemmer is. Ze is in ieder geval wel een enorme doorzetter.

Dagelijks rondje van tien kilometer

Omdat door corona het zwembad meer dan een jaar gesloten was en ze niet kon trainen hield ze haar conditie op een andere manier op peil. Ze begon ’s ochtends vroeg met het lopen van de vele trappen in het appartementencomplex waar ze woont. Deed ze daar bijvoorbeeld zeven minuten over, dan ging ze trainen om er zes minuten van te maken. Zichzelf verbeteren is heel belangrijk voor mijn moeder. Na het traplopen deed ze mee met Nederland in beweging op televisie en vervolgens pakte ze haar wandelstok om tien kilometer te lopen. Iedere dag weer. Ze is zowel mentaal als fysiek enorm fit. Soms zeg ik weleens voor de grap als er anderen bij zijn: ‘Mam, laat eens zien dat je met gestrekte benen de grond kunt aanraken’ en hup, daar gaat ze.

Zwemkampioen Marianne (rechts) met dochters Astrid en Monique Beeld Eigen beeld

Hoewel we elkaar tijdens de coronaperiode niet konden zien, heb ik me geen moment zorgen om haar gemaakt. Mijn zus en ik hadden en hebben dagelijks contact met haar, ze weet namelijk prima hoe ze moet facetimen en whatsappen. Ze zegt nooit dat ze de coronaperiode moeilijk vond. Ze snapt dat het voor anderen wel zo was, maar zij heeft het niet zo ervaren.

Buiten comfortzone

Mijn moeder is altijd al zo actief en ondernemend geweest, ik ben niet anders gewend. Dat zwemmen is een belangrijk onderdeel in haar leven, maar ze doet nog zoveel meer. Ze zit in een toneelgroep met jonge mensen, kinderen en bejaarden, doet aan balletdansen en heeft vrijwilligerswerk. Volgens haar blijf je midden in het leven staan en meedoen aan de maatschappij als je af en toe dingen doet die buiten je comfortzone liggen. Ze kijkt ook nooit terug, altijd vooruit en is van het ‘niet zeuren, maar doorzetten’.

Verlieservaringen

Nou is het niet zo dat ze maar een beetje oppervlakkig door het leven fladdert, helemaal niet. Nieuwe dingen doen en leren vindt ze niet eng, wél moeilijk. Ze gaat steeds slechter zien, waardoor ze haar elektrische fiets moest inleveren. Boeken lezen lukt niet meer. Dat vindt ze niet leuk en ze doorleeft die verlieservaringen ook echt, maar vervolgens gaat ze zoeken naar wat wel kan. ‘Soms gaan dingen moeilijk, maar ze gaan wel’, zegt ze dan.

Stoere mama

Ik zie mijn moeder als een voorbeeld van hoe sterk vrouwen, zeker uit haar tijd, in het leven kunnen staan. Ik besef heel goed dat niet iedereen zo fit is als zij en dat ze een hoop geluk heeft gehad, maar met alleen geluk kom je er niet. Ze is zelfstandig en van deze tijd, leeft in het nu en weet precies wat er te koop is in de wereld. Stil blijven staan in het verleden heeft ze nooit gedaan; ze is modern, ruimdenkend en gewoon een heel stoere mama.”