Wat een energie gaf jij ons de afgelopen 21 jaar! Toen ik zwanger was van jou, zat ik om de haverklap in het ziekenhuis met jouw zusje van tien maanden omdat zij sterk achterbleef in haar ontwikkeling. Intussen groeide jij in mijn buik. Ik was bang dat het misschien met jou ook niet goed zou zijn, maar gelukkig bleek dat niet zo. Alles ging volgens het boekje.

Je zus leerde nooit praten, maar als iemand daarnaar vroeg, zei jij: “Mijn zus praat met haar ogen.” En zo is het! Dankzij jouw komst leerden we hoe we een ‘gewoon’ gezin konden zijn. Nu ben je 21, geslaagd, je hebt je eigen bedrijf opgestart, een leuke baan en nu ook een eigen huis in Amsterdam. Dat voelt vreemd en leeg. Jij spreidt nu je vleugels en dat gunnen we je zo. Je maakt zelf je keuzes, mooi om te zien, maar soms ook confronterend omdat je zus dat niet kan. We zijn er heel trots op dat je bent uitgegroeid tot een mooi, sociaal mens. En je zus had zich geen betere broer kunnen wensen. Als zij naar jou kijkt, beginnen haar ogen te stralen. Daar zijn geen woorden voor nodig.

Tineke Hilbers.