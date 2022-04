Op vakantie in Cadzand ben ik met mijn zoon aan het vliegeren. Er staat een stevige wind uit zee en er zijn hoge golven. Dan zie ik in het water bij de palengolfbrekers twee kinderen. Het lijkt alsof ze aan het spelen zijn, maar met dit ruwe water lijkt mij dat sterk. Waarschijnlijk zitten ze in de problemen. Ik besluit ernaartoe te rennen, want dit voelt echt niet goed.

Als ik bij de vloedlijn sta, is het mij duidelijk dat de paniek groot is en ik heb geen andere keus. Het lukt me om over de golfbrekers bij de jongens te komen. Met mijn linkerarm houd ik de grotere jongen vast en met mijn rechterarm trek ik de kleine jongen tussen de palen uit. Hij klampt zich aan mij vast, maar telkens krijgen we de woeste golven over ons heen en worden we alle kanten op geslingerd.

Gelukkig hebben meer mensen gezien dat er hulp nodig is en er komt een man helpen. Hij pakt de grotere jongen over en ik draag de kleine jongen uit het water. Deze middag had heel anders kunnen aflopen, ook voor mij. De doodsangst in hun ogen heeft grote indruk op mij gemaakt. Ik ben blij dat ik iets heb kunnen doen. Maar voor nu valt deze ervaring mij nog wel zwaar. Zo kan een vakantie dus plotseling een onverwachte wending krijgen.

Richard