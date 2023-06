Mooiste brief: “Door onze ontmoeting kon hij eindelijk optreden in Nederland”

Ik was afgelopen september in Schotland op vakantie met mijn man en we hadden een rit geboekt in de ‘Harry Potter-trein’. Tegenover ons kwam een stel te zitten. Zij woonden in Duitsland, net over de grens. Hij is Engels van geboorte en zij Duits. We raakten aan de praat en bleken veel dingen gemeen te hebben. Het voelde alsof we elkaar al jaren kenden! De Engelsman bleek een steengoede singer-songwriter te zijn, maar was in Nederland nog onbekend. Bij thuiskomst ben zijn muziek hier gaan promoten en dat leidde ertoe dat hij mij vroeg om zijn muziekmanager te worden. Deze baan is compleet nieuw voor mij en voelt, omdat muziek mijn grootste hobby is, niet als werk. Voor Michael was de ontmoeting ook bijzonder, omdat hij nooit eerder een manager heeft gehad. Ook hoopte hij altijd al om met zijn muziek naar Nederland te komen, maar hij had daar nooit een goede ingang voor. Door onze samenwerking stond hij begin juni met zijn band in Tivoli Vredenburg in Utrecht. En dat terwijl ik eerst een andere dag had gepland voor de treinrit...

Saskia van den Heykant