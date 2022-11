Mooiste brief: “Een week lang genoot hij van zijn laatste Kerstmis”

Mijn man kreeg in de zomer van 2006 de diagnose hersenkanker. Hij had een tumor in zijn hoofd zo groot als een pingpongbal. Door de behandelingen veranderde hij van een sportieve man in een sloffende bejaarde. Maar hij ging vol goede moed door, want met Kerstmis 2007 zou hij beter zijn en dat moest dan groots worden gevierd. Maar al in de zomer ging het bergafwaarts met zijn gezondheid. Nog steeds zei hij: “Maak je niet druk, met kerst ben ik weer beter.” In juli zei de arts dat hij het niet ging redden. Dat zag ik zelf ook.

Ik schakelde de kinderen in. “Kom me helpen, we gaan kerst naar voren halen.” Zoon schepte een armetierige spar uit de tuin, dochter haalde de versiering tevoorschijn en ik ging lekkers bakken. In een mum van tijd was de kamer in kerstsfeer. Mijn man keek om zich heen en zei: “Wat mooi.” Kleinzoon begon spontaan ‘O dennenboom’ te zingen en iedereen viel bij. Mijn man genoot. Met een glimlach viel hij in slaap. Een week lang genoot hij van zijn Kerstmis. Op een zondagochtend floot de merel het hoogste lied, alsof hij wilde zeggen: kom maar, het is je tijd, je mag gaan. Ik hield mijn man in mijn armen en zag hoe hij even aandacht had voor de vogel. En toen was het stil.

Lieve van den Berg