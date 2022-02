Dit raakt me

In Libelle 38 prees Carola Laterveer Libelle voor het vollere model in een modereportage. Ze schreef: “Eindelijk geen graatmager model, maar een gewone vrouw die je op straat kunt tegenkomen en niet zo’n griezelig type zonder borsten.” Die woorden raken mij. Elk lichaam heeft zijn eigen verhaal, of het nou romiger is of wat dunner.

Zelf kamp ik al sinds mijn elfde met een eetstoornis die mij bijna fataal is geworden. Ik ben een vrouw die alles uit het leven probeert te halen, maar die ook nog altijd een strijd levert voor een gezonder lichaam. Jarenlang ging ik niet naar het zwembad, uit angst voor opmerkingen of blikken. Laat staan dat ik een relatie aandurfde, want welke man wil nou een dunne vrouw zonder borsten?

Na hard werken heb ik mijn lichaam geaccepteerd en kan ik de mooie kanten zien. Toch kwetst de opmerking van deze vrouw mij, want blijkbaar behoren vrouwen met een maatje minder niet tot de modellen die aan de moderne maatstaven voldoen. Elk lichaam mag gezien worden.

Veel liefs, Marloes