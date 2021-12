Mooiste brief: “Er biggelt een traan van dankbaarheid over mijn wang. Het is goed zo, mama”

Twee libellen

Zolang ik me kan herinneren, was mijn moeder Libelle-abonnee. Ook toen ik uit huis ging, kreeg ik de Libelle van haar. We hadden een moeizame relatie, maar het laatste jaar van haar leven was ze ziek en kwamen we dichter tot elkaar. Dat voelde goed. Ik gaf haar een knuffel als ik bij haar kwam en zij zei zelfs af en toe dat ik er mooi uitzag. De laatste dag dat ze zou leven zijn we nog op bezoek geweest. Anderhalf uur later was ze overleden. Ik was dankbaar dat verder lijden haar bespaard bleef.

De dag van de begrafenis was het prachtig weer. Mij viel meteen op dat er een libel op de microfoon zat. Ik glimlachte. De microfoon werd naar de andere kant van het graf verplaatst en de libel werd weggejaagd, maar kwam gewoon terug en bleef zitten tot de dominee ‘amen’ zei. Op dat moment kwam er een andere libel bij, alsof die de libel van de microfoon kwam ophalen, en samen vlogen ze weg.

Lieve mama, ik kan nu zeggen: dankjewel dat je mijn moeder bent. Ik heb een mooie tattoo van een libel laten zetten met twee sterretjes, eentje voor jou en eentje voor papa. Net las ik In gesprek met Libelle en ik dacht weer aan jou. Met deze brief kan ik het afsluiten. Ik glimlach en er biggelt een traan van dankbaarheid over mijn wang. Ik hou van je, mama. Het is goed zo.

Ellen