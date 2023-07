Mooiste brief: “Gelukkig hebben we ons gouden huwelijksfeest nog kunnen vieren”

Mijn vrouw, mijn grote liefde, is 12 april plotseling overleden. Ze was fan van Libelle, maar liep door haar volle dagen vaak vier weken achter met lezen. Zo verwende ze haar man, twee zoons en zes kleinkinderen met lekker eten, heerlijke gesprekken en de nodige knuffels. Elke ochtend deed ze gymoefeningen in bed, elke maandagavond ging ze zwemmen, dinsdagavond volksdansen en vrijdagmorgen naar de gymclub. Daarnaast deed ze vrijwilligerswerk bij de kerk en richtte ze een knutselclub op voor ouderen. Heel trots was ze ook op haar broers en zussen. Met hen maakte ze graag uitstapjes en dan wilde ze bij elke kerk of elk kapelletje naar binnen om voor iemand die dat nodig had een kaarsje aan te steken. Haar overlijden heeft ons allen verrast, ze was gezond. Gelukkig hebben we vorig jaar nog ons gouden huwelijksfeest kunnen vieren. En haar Libelle? Die wordt nu doorgegeven aan een zus die dit niet kan betalen.

Sjef Hakkens