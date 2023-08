Mooiste brief: “Gierend van plezier hing ze in de mast”

Zo’n vijftien jaar geleden waren wij, negen vriendinnen van begin twintig, met een houten boot op vakantie in Turkije. We meerden aan in een dorpje bij de kust. Naast ons lag een andere boot met Nederlandse vrouwen, een jaar of twintig ouder dan wij. Onze middag vloog voorbij met lekker eten en drinken. Op de boot naast ons werd flink gefeest. Eén dame klom hoog in de mast en hing gierend van plezier op de kop. Tot onze schrik viel ze naar beneden en bleef liggen. Haar vriendinnen hielpen haar overeind en ze feestten verder. Wij zeiden: “O, wat erg, zouden wij ook zo zijn over twintig jaar?” Lieve dames van de andere boot, inmiddels weet ik het antwoord. En bij dezen: dank jullie wel! Wat is het toch een zegen om vriendinnen te hebben met wie je je hele leven jong kunt blijven! Ook aan mijn vriendinnen: dank jullie wel, lieverds!

Hanneke Feichtenschlager