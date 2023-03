Mooiste brief: “‘Godzijdank, hij leeft nog’, lees ik in de brief”

‘Met deze brief wil ik u vertellen wat ik op de donkere avond van 2 december gedacht en gevoeld heb.’ Zo begint de brief die ik vind in de inboedel van mijn moeder. De naam van de afzender brengt mij terug naar die dag, zeventien jaar geleden. ‘Het is halfzes als ik naar huis rijd. Halverwege steekt plotseling vlak voor mijn auto een gedaante de weg over. De afstand tussen hem en mijn wagen is niet meer dan tien meter. Met een snelheid van rond de 70 km per uur is ontwijken niet meer mogelijk.’

De automobilist remt, er volgt een klap. De ‘gedaante’ is mijn vader. ‘Godzijdank, hij leeft nog’, lees ik in de brief. Politie arriveert, en een ambulance. De automobilist kan alleen maar hopen. Tot ’s avonds om elf uur een politieauto voor de deur stopt. Wat volgt is een nachtmerrie. De zoon vraagt of ze samen bij ons mogen langskomen. Ze zijn welkom. Mijn moeder herhaalt dat hij er niets aan kon doen, er is alleen maar verdriet.

‘Dat bezoek bij u thuis maakte veel indruk op ons. De warmte en vriendelijkheid van u en uw kinderen was hartverwarmend.’ Het getuigt van lef dat deze man zo snel bij ons op bezoek kwam. En al die jaren mijn moeder is blijven bezoeken. Dat heeft zij enorm gewaardeerd en wij ook. Dan pak ik de telefoon, om hem die waardering over te brengen.

- Marry Kramer