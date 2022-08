Terwijl ik dit schrijf, rollen de tranen over mijn wangen. Afgelopen 13 december waren mijn vrouw en ik 47 jaar getrouwd. Op 17 december is ze overleden, ze had vulvakanker. Wat waren we blij toen ze de laatste bestraling erop had zitten. Nu konden we verder met ons leven. Tot ze eind november een zwelling in haar nek en bovenbeen kreeg en de huisarts direct een afspraak regelde in het ziekenhuis.

Op 8 december kregen we het slechtnieuwsgesprek: niets meer aan te doen. Samen bespraken we haar uitvaart en al gauw ging ze aan de morfine. Op een middag nadat onze kinderen, kleinkinderen en vrienden op bezoek waren geweest, vroeg de huisarts: “Wat zou je nu willen?” Ze antwoordde: “Slapen en niet meer wakker worden.” Dat is toen gelukkig in gang gezet, want ze kreeg steeds meer pijn.

“Beloof me dat je blijft doorleven voor de kinderen en kleinkinderen”, zei ze. Daar ga ik nu voor, maar wat valt het tegen. Ik mis haar vreselijk, mijn rots in de branding, mijn allessie.

Bert Overweel