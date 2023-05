Mooiste brief: “Ik voelde me al maanden doodgaan en niemand geloofde me”

Anderhalf jaar lang liep ik met klachten en ging ik regelmatig naar de huisarts. Er volgden bloedafnames, onderzoeken, hypnotherapie, diëtisten en meer. Ik viel tien kilo af en nog nam mijn huisarts mijn klachten niet serieus. Toen ging ik op eigen kosten in België naar een arts. Mijn man ging met mij mee en maakte de arts duidelijk dat we niet zouden weggaan zonder verwijzing naar het ziekenhuis. Na een coloscopie kreeg ik de diagnose darmkanker. Ik was pas 31. Ik wist het, ik voelde me al maanden doodgaan en niemand geloofde me. Bijna twee jaar later ben ik nog steeds herstellend, maar ik werk weer volledig. Ik heb twee operaties gehad, leef met een stoma, heb chemotherapie gehad en fertiliteitstrajecten doorstaan. Ik ben soms zo boos op mijn huisarts, maar ik heb ook geleerd hoe mooi het is als je mag leven. Ik wil mijn stem laten horen om mensen bewust te maken. Op mijn leeftijd denken mensen altijd dat je dingen later nog kunt doen, ze vergeten te genieten van de kern van het leven. Ik voel me een oude ziel als ik zoiets schrijf, maar ik zou willen dat iedereen zich zo gelukkig en blij voelt als ik, ondanks al het verdriet. Ik heb het tot nu overleefd en ik wil dat mijn verhaal niet voor niets is geweest.

Cynthia Orban