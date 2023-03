Mooiste brief: “Ik zag hem en ik wist: hij zou al mijn liefde krijgen”

Na de dood van mijn man was ik intens verdrietig, hij was mijn grote liefde. Terwijl hij stervende was, drukte hij me op het hart een nieuwe man in mijn leven toe te laten. Maar ik stond daar na vijfendertig jaar huwelijk totaal niet voor open.

Toch kwam nieuw geluk totaal onverwacht weer op mijn pad. In de vorm van een schattige kleinzoon met downsyndroom. Ik zag hem en ik wist het. Ik zou alle liefde die ik in mij had aan dit kind, deze kleine man geven. Onze band werd steeds hechter en de onvoorwaardelijke liefde is er nog steeds. Kleinzoon is nu een vrolijke puber van vijftien. Hij leeft in zijn eigen wereld vol muziek en grapjes en ik mag er deel van uitmaken.

Zijn beperking zit hem vaak in de weg, maar samen komen we tot een oplossing. Stand-by oma zijn vind ik prachtig. We wonen vlak bij elkaar, dus hij kan hier altijd in en uit lopen. Het geeft zo veel voldoening om hem mede te begeleiden op zijn levenspad. Bij mij vindt hij rust als hij overprikkeld is. Een grote liefde, ik hoop dat het nog heel lang mag duren.

Lieve van den Berg