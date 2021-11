Mooiste brief: “Jouw biologische moeder zette haar eigen verdriet opzij om jou een toekomst te geven”

Ik herinner me onze eerste ontmoeting op Schiphol als de dag van gisteren. Daar was je dan: onze zoon! Een klein, verlegen prulletje schuifelde op zijn sneakers door die grote schuifdeuren de aankomsthal in. Totaal onverwacht kwam je meteen naar ons toe gerend en de eerste dikke knuffel was een feit. De angsten en het verdriet waren niet mis, maar je positiviteit en doorzettingsvermogen overwonnen.

Je ontwikkelde je tot een lieve, sterke en sociale gozer, boordevol humor. De tijd dat je je moeder nodig hebt, gaat langzaam voorbij. Logisch, maar het gaat gewoon te snel! Ik heb er nooit bij stilgestaan dat, als jij oud genoeg zou zijn voor een weekendbaantje, ik je pas acht jaar bij me heb en van je mag houden. Zelf zeg je altijd (veel te wijs): “Liefde is loslaten, mam!” En zo is het. Je biologische moeder heeft je elf jaar geleden uit liefde écht moeten loslaten. Haar hart was zo groot, dat ze haar eigen verdriet opzij zette om jou een toekomst te geven.

Wij hebben het geluk jou deze toekomst te mogen bieden. Wat zeur ik dan dat je zo snel groot wordt? Hoe oud je ook bent: ik zal er altijd voor je zijn. Dus werk-ze, jongen, geniet, heb plezier. Ik ben dankbaar voor elke minuut met jou in mijn leven, thuis of op je werk, in mijn armen of in mijn gedachten.

Selma Tinnebroek