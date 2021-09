Mooiste brief: “Lief lichaam, ik ben zo ongelofelijk trots op je”

Lief lichaam,

Ik weet niet goed waar ik moet beginnen, er is zo veel wat ik je wil zeggen. Want lief lichaam, wat ben jij toch sterk! Het spijt me voor alle pijn die ik je heb aangedaan, voor alle momenten dat ik niet goed voor je zorgde en je uithongerde. Het spijt me zó dat ik jou opmaakte, totdat je letterlijk niks meer kon en erbij neerviel. Ik zocht controle en zekerheid in het leven en zag geen andere mogelijkheid. Door jou tekort te doen, kreeg ik controle en rust, maar jij werd slachtoffer.

Lief lichaam, dank je wel dat je er altijd voor mij was. Door jouw kracht heb ik veel fijne momenten kunnen beleven. Dank je wel dat ik plezier kon hebben in sporten en in wandelingen met familie en vrienden. Jij bracht mij overal naartoe, en je liet mij nooit in de steek. Samen hebben we veel doorstaan en nog altijd houd jij mij staande. Het is oké om niet perfect te zijn.

Lief lichaam, ik ben zo ongelofelijk trots op je.

Mij