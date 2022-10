Mooiste brief: “Met haar persoonlijkheid heeft ze zo veel mensen geraakt”

In haar voetsporen

In 2014 stond een brief van mijn zus Gitte in Libelle, over hoe zij graag reizen maakte en die landen wilde bedanken voor hun gastvrijheid. Dat ze daarvoor kleding inzamelde, sponsoracties organiseerde en altijd wel spullen of donaties bracht aan lokale initiatieven. In Libelle had ze gelezen over Run4Schools en op haar reis in Afrika ging ze bij dat project langs. Helaas was die reis naar Afrika haar laatste.

Ze kreeg daar een hartinfarct, raakte in coma en overleed. Een week vóór het verschijnen van haar brief in Libelle. Het is nu acht jaar geleden dat we in die achtbaan kwamen van haar overlijden. En ik ben niet de enige die haar mist, er zijn meer mensen die zij heeft geraakt met haar bijzondere persoonlijkheid.

Inmiddels volg ik haar voorbeeld. Ik geef geld aan goede doelen en doe vrijwilligerswerk, maar dan in Nederland. Zo ben ik vrijwilliger bij Ronald McDonald en ben ik een rouwcafé gestart. En ik zit in het bestuur van Stichting Broederziel, die zich inzet voor broers en zussen van overledenen. Want te vaak staan broers en zussen langs de zijlijn en voelen zij zich niet gezien in hun verlies en rouw.

Ik ben Gitte dankbaar dat ze veertig jaar mijn zus is geweest. Dankzij haar kan ik andere mensen helpen met verlieservaringen én treed ik in haar voetsporen.

Haar zus, Marinka de Groot