Mijn kleinzoon Bas wordt twaalf en heeft zijn oma steeds minder nodig, maar wat heb ik van hem genoten. En nog steeds. Onze zoon vaart op een binnenvaartschip, een week op en een week af. Na overleg namen wij een deel van de zorg voor Bas over, daarom was hij vanaf zijn derde bij ons en heb ik alles bewust meegemaakt. Daar ben ik dankbaar voor, want toen mijn eigen twee kinderen klein waren, had ik een angststoornis. Als ik boodschappen moest doen, racete ik met een kar door de supermarkt en stond met zweet in mijn handen voor de kassa. Voor de sinterklaasoptocht ging mijn man met de kinderen naar de haven, met carnaval nam de buurvrouw ze mee. Daarom was mijn tijd met Bas een soort inhaalslag. Ik bracht hem naar de opvang, had fijn contact met de verzorgsters, en toen hij naar school ging, heb ik daar met van alles en nog wat geholpen. Alles wat ik niet durfde, doe ik nu wel: naar de dierentuin, de Efteling, speeltuinen, heerlijk! Sinds ik niet meer angstig ben, heb ik zo veel meegemaakt. Ik hoop nog heel lang te mogen genieten.

Tineke