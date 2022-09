Mooiste brief: “Mijn man was nooit ziek en toen kreeg hij drie hersentumoren”

Ik was bijna 48 jaar gelukkig getrouwd, kreeg vier zoons en een dochter waarvan de oudste zoon werd doodgereden toen hij 22 was. Mijn man kreeg drie hersentumoren, terwijl hij nooit eerder ziek was. Binnen drie maanden overleed hij. Twee weken daarna overleed onze kleinzoon van 16 aan melanoom. Drie jaar later overleed zijn vader, mijn tweede zoon, óók aan melanoom. Hij was 47. Na vier jaar kreeg ik een lieve vriend. Hij had tia’s gehad, had een pacemaker en longkanker, en we zijn nog vier jaar gelukkig geweest tot hij stierf. Na drie jaar kreeg ik opnieuw een vriend. Voor hem ben ik verhuisd naar Enschede. Wel in zijn buurt, maar niet in zijn huis, want hij is ouder en ik wilde niet weer iemand verzorgen. Nu ben ik aan de beurt: twee maanden geleden hoorde ik dat ik longkanker heb. Ik heb veel pijn gehad, zag het bijna niet meer zitten, maar de artsen zijn geweldig. Nu ik pijnvrij ben, geniet ik weer met volle teugen. Ik ga weer lekker bridgen en we zien wel hoe het verdergaat. Laatst heb ik mijn 84e verjaardag gevierd en wie weet, volgend jaar mijn 85e! Ik heb mijn kinderen en mijn vrienden en ben al met al een gelukkig mens.

Wally Kuhne-Schaafsma