In november werd jij, ons eerste kindje, geboren. Wat was je mooi en dapper. Pas enkele minuten oud werd je al naar de intensive care van het Wilhelmina Kinderziekenhuis gebracht. Je vocht elke dag en wij vochten met je mee. Dag in dag uit gingen we vanuit het Ronald McDonald Huis in Utrecht naar jou toe, op de ic of op de verpleegafdeling. Daar gaven we je vier maanden lang alles wat we konden. Aan liefde, geduld en goede zorg geen gebrek.

Tijdens het verblijf in het Ronald McDonald huis ontdekte ik Libelle. Wat heb ik veel gelezen aan de rand van jouw bedje als je sliep. De verhalen gingen niet alleen maar over de mooie kanten van het leven, over social media, over kleine kindjes en gelukkige moeders. Ze gingen juist over het echte leven. En met de luchtigere rubrieken en columns bood het blad passende afleiding. Je hebt het gevecht niet kunnen winnen. We dragen het gemis van jou elke dag met ons mee. Van je geweldige papa kreeg ik als verrassing een abonnement op Libelle. Zodat ik thuis, waar het veel te stil is, toch elke week even kan ontspannen met jou in gedachten.

Lieke