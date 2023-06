Mooiste brief: “Tijdens de vakantie kwam het bericht: een van de kinderen uit haar klas was omgekomen”

In mei 1998 trouwde mijn dochter. Bij de uitgang van de Kloosterkerk, waar ze een prachtige trouwdienst hadden gehad, stond haar klas klaar met versierde bogen waar het bruidspaar onderdoor moest lopen terwijl ze werden toegezongen. Zó feestelijk. Aan het eind van dat schooljaar, toen de vakantie aanbrak, moest ze de klas laten. Ze was net zwanger en voelde zich niet lekker. Ze zou het lokaal wel schoonmaken aan het eind van de vakantie. Maar toen kwam het dramatische bericht dat in de vakantie een ongeluk was gebeurd met een gezin. Een van de kinderen uit haar klas was omgekomen. Mijn dochter vroeg of ik haar wilde helpen met de klas schoonmaken, en of ik het stoeltje van dat lieve jongetje tussen de andere stoeltjes wilde zetten, zodat ze niet meer wist welk stoeltje van hem was. Dat heb ik gedaan. Er hing een wolk van verdriet in dat klasje die wij beiden zacht omarmden. Over de trouwfoto met alle kindjes uit groep 3, waarop hij zo vrolijk staat, kwam een waas. Helaas is mijn dochter afgelopen zomer overleden, pas 51 jaar oud. Tranen toen, tranen nu.

Haar moeder