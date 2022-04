Mooiste brief: “Toen mijn moeder haar baby kreeg, zei ze direct: ‘Dit is mijn kind niet!’”

Ik ben geboren in 1960. Mijn moeder had een liesbreuk, dus ze moest in het ziekenhuis bevallen. Ze was erg gelovig en vooral Maria was heilig voor haar. Daarom kregen al haar kinderen bij de geboorte een Maria-medaillon aan het hemdje gespeld dat moest beschermen tegen kwaad en onheil.

In de tijd van mijn geboorte lagen de baby’s in een aparte kamer en niet zoals nu naast hun moeder. Je kreeg de baby alleen om te voeden. Toen mijn moeder haar baby kreeg zei ze direct: “Dit is mijn kind niet!” De zuster werd kwaad: hoe durfde ze dat te zeggen? Ondertussen lag ik bij een andere vrouw aan de borst en wilde niet drinken. Deze vrouw had niks in de gaten.

Mijn moeder ging op zoek naar het speldje dat aan mijn hemdje moest zitten en er dus niet aan zat. Uiteindelijk kreeg ze duizendmaal excuses van de zuster: ze hadden de baby’s inderdaad in verkeerde bedjes gelegd. Het Maria-medaillon heeft mij dus meteen de bescherming gegeven die ik nodig had.

Afra Tol