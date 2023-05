Mooiste brief: “Ze lachte lief naar me en zakte onderuit”

Op 4 mei waren we nog bij mijn moeder in het ziekenhuis, op 6 mei zou ze een nieuwe hartklep krijgen. Net toen ik naar bed wilde, ging de telefoon. Een verpleegkundige: “Je moeder is wat nerveus en wil jou graag zien. Kun je blijven slapen? Dan is ze misschien rustiger voor de operatie.” In het ziekenhuis zei ik: “Beter worden, hoor mam. Straks wonen we praktisch bij je om de hoek.” We hadden diepe gesprekken, soms dommelde ik weg en dan legde ze haar hand op mijn arm. “Mirjam!” riep ze ’s nachts, “ik ben bang voor de operatie, ik wil eigenlijk niet.”

Ik zei: “Mam, jij hebt de regie. Als je niet wil, dan blazen we alles af en gaan we naar huis. Ze knikte, we gaven elkaar een kus en ik wachtte tot ze in slaap viel. Toen ze wakker werd, riep ze mij. Ze wees naar een stoel. Ik hielp haar in de stoel, wat was ze mager, zo licht als een veertje. Ze zat in de stoel, keek mij aan met een lieve lach en zakte toen onderuit. De cardioloog onderzocht haar en zei: “Ze is ingeslapen.” 5 mei, de dag dat mijn moeder de regie in eigen hand nam. Zij koos haar eigen bevrijdingsdag. Mam, ik mis je verschrikkelijk, maar wat ben ik blij met die nacht samen.

Mirjam Valkenhoff