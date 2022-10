Mooiste brief: “Zelfs nu Koen en Luuk mannen zijn, denk je aan ze”

Lieve mam,

Wat heb je altijd genoten van het oppassen op Koen en Luuk. Zelf was ik hierdoor in de gelegenheid om twee dagen te werken en had ik geen zorgen over thuis. Wat deed je leuke dingen met ze: zwemmen, fietsen, naar de Efteling. Maar ook met ons: we mochten met jullie mee naar Cuba, Lanzarote en we maakten een cruise naar Noorwegen.

Inmiddels zijn de mannen 24 en 21 en nog denk je aan ze. Je belt ze op als ze op vakantie gaan of ziek zijn en je spaart voor keukenartikelen. Ik krijg al jaren de Libelle van je, een genot om te lezen. Daar ben ik heel blij mee! Daarna gaat de Libelle weer door naar de buren.

Toen ik borstkanker had, stond je altijd voor ons klaar. Het was voor niemand een makkelijke tijd. Zeven jaar later hielp je ons weer toen ik baarmoederkanker had. Gelukkig gaat het nu goed. Dank voor dit alles en ik wil je met dit stukje verrassen. Laten we nu vooral genieten en het leven vieren. Hopelijk in goede gezondheid!

Liefs, Jacqueline