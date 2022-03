Mooiste brief: “Zo kan iedereen me steunen zonder dat het een drama wordt”

Het laatste stuk van mijn leven is begonnen. Ik ben ernstig ziek en kan niet meer genezen. Nu, halverwege de chemokuren, heb ik nog weinig bijwerkingen, maar die gaan onherroepelijk komen. Direct na het slechte nieuws heb ik via internet een ‘medisch bulletin’ naar familie, vrienden en bekenden gestuurd. Daarin heb ik duidelijk beschreven wat de diagnose is en dat ik geen schijn van kans heb. De laatste alinea luidde: ‘Jullie kunnen mij helpen door geen zielige ervaringsverhalen te vertellen, maar in plaats daarvan een luisterend oor te bieden en af en toe een taxirit. En nu ga ik een glas Chardonnay inschenken. Proost!’ Dit gaf mij en de ontvangers rust.

Om mijn zussen werk te besparen ben ik direct begonnen met opruimen, financiën op orde maken, vrijwilligerswerk afronden en de uitvaart op papier zetten. Doordat ik alle vragen over mijn fysieke problemen en laatste loodjes ­uitgebreid ­beantwoord, heb ik met iedereen contact en kan iedereen me steunen zonder er een drama van te maken. Zo is het voor iedereen gemakkelijk om over dood en pijn te praten. Dat stomme gezwel moest er niet zitten, maar verder is het laatste stukje van dit mooie leven nog zeer acceptabel. ’s Nachts pieker ik soms, maar overdag probeer ik gezellig en sociaal te zijn. Mijn advies aan iedereen in deze situatie: wees open en duidelijk. Dat geeft steun en voldoening.

Tot ooit, Rita Waslander