Myrna (39) heeft geen vriendinnen: “Ik weet niet eens meer hoe het moet, vrienden maken”

“Vanaf de kleuterklas had ik een beste vriendin: Lieke. We waren twee handen op één buik en leken zelfs fysiek een beetje op elkaar. Allebei blond, allebei flink. Elke dag speelde zij bij mij of ik bij haar. Of bijna elke dag. Soms kon het niet. En soms zei Lieke dat ze geen zin in mij had. Dan speelde ik alleen, met mijn broertje of met kinderen uit de buurt. Ik had nooit geen zin in Lieke. Ik wachtte netjes af tot ze weer belde of langs fietste.

De zomervakanties vond ik altijd een ramp, dan stond Lieke zes weken op een camping in het noorden. Wij bleven altijd de hele zomer thuis, want we gingen al op wintersport en het kon duidelijk niet allebei. Zes weken lang verveelde ik me dood. Soms mocht ik wel een paar dagen bij Lieke op de camping komen logeren, dat was fantastisch. En soms speelde ik ook met andere klasgenootjes die ik toevallig tegenkwam op straat. Maar dat was echt uit nood. Op de een of andere manier was ik bijzonder loyaal aan Lieke.

Puberteit

We gingen naar dezelfde middelbare school en kwamen weer in dezelfde klas. Heerlijk veilig vond ik dat. Maar na een jaar scheidden onze wegen. Ik ging naar het vwo, Lieke naar de havo. Al was dat niet de grootste verandering. We rolden niet in hetzelfde tempo de puberteit in. Waar er vanaf de brugklas voor mij een hele nieuwe wereld open ging, met jongens, make-up, muziek en feestjes, was Lieke daar nog helemaal niet mee bezig. ‘Je vergooit je jeugd!’ riep ze naar me toen ik mijn eerste echte vriendje had en daarna hebben we elkaar niet meer gebeld.

Sindsdien heb ik nooit meer een beste vriendin zoals Lieke gehad. Mijn focus lag op vriendjes. Natuurlijk had ik wel vriendinnen waarmee ik ging stappen, en ook dat werden mooie vriendschappen voor een langere periode. Ik haakte aan bij verschillende groepjes, maar ik was niemands beste vriendin meer. Op school, op de universiteit, op mijn werk, ik deed er heus allemaal gezellige contacten op.

Stelletjes carrousel

In het eerste jaar van mijn studie kreeg ik een relatie met Ivo. Eindelijk vastigheid. We gingen in een razend tempo. Na twee jaar studentenhuis trok ik al bij hem in. Ik was 21, maar klaar voor het echte werk. Dacht ik. Ivo had een grote vriendengroep en ik ging regelmatig met hem mee. Niet echt mijn types, tamelijk alternatief, maar ze waren lief en zolang ik bij Ivo was, was ik blij.

In de jaren die volgden kwamen Ivo en ik steeds meer in de stelletjescarrousel terecht. We spraken af met andere stellen, of we waren samen. Hij deed niets met vrienden apart en ik had al mijn luchtige banden met vriendinnetjes van school laten verwateren. Af en toe had ik een etentje met een collega, maar dat was het wel. En zo gaat het nu al zes jaar.

Dating app

Ik heb behoefte aan een nieuwe vriendin. Een echte vriendin, een BFF. Maar hoe pak ik dat aan? Met collega’s blijft het bij etentjes in de stad. Die nodigen me niet thuis uit. En ik hen ook niet, want dan zit Ivo er ook zo bij. De tijd om diepe vriendschappen op te bouwen, mijn adolescentie, heb ik overgeslagen. Ik heb ‘m volledig benut om aan mijn relatie te bouwen. En nu die staat, we twee kinderen en een koophuis verder zijn, voel ik een leegte. Ik mis een echte vriendin, een vriendschap met iemand die me goed kent, kritiek geeft en steunt. Bij wie ik soms over Ivo kan zeuren en die mij als eerste belt als ze kaartjes voor een concert heeft gewonnen op de radio.

Ivo zegt dat het vanzelf wel komt. Dat ik Joke, een leuke meid van kantoor, gewoon eens thuis moet uitnodigen voor een etentje. Dan gaat hij wel weg, de lieverd. Maar dat durf ik nog niet. Ik weet niet eens meer hoe het moet, vrienden maken. Laatst las ik een artikel over een dating-app, waar je ook voor vriendschappen kunt daten. Misschien doe ik dat wel. Al hoop ik niet dat daar alleen maar van die treurige gevallen op zitten. Al ben ik dat zelf misschien ook wel. En ik ga Lieke een bericht sturen via Facebook. Gewoon eens vragen hoe het met haar gaat. Een oude vriend is immers de beste spiegel.”