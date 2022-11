Nadia (47): “Sinds zijn hartaanval hebben mijn man en ik geen seks meer en ik wil zo niet verder”

“Bram (49) was voorheen misschien niet de fitste man ooit – hij had een buikje, hield van lekker eten en een biertje – maar voor hij hartklachten kreeg, was hij wel levenslustig. Een leuke, betrokken vader, een gezellige partner die me gretig tegen zich aan kon trekken voor een knuffel en méér.

Afnemende levenslust

Dat was voorbij toen hij het op zijn werk zo benauwd kreeg, dat ze een ambulance voor hem belden. Die keer kwamen we met de schrik vrij, al was het achteraf een waarschuwing van jewelste voor wat eraan zat te komen. We gingen naar huis met medicijnen en het dringende advies gezonder te gaan leven. We gingen wandelen, aten minder koolhydraten en er kwam geen alcohol meer in. Daarvan vielen we allebei af, Bram wat meer dan ik, maar zijn vrolijkheid verdampte ook. Voor iemand die zó genoot van lekker eten, was het toch moeilijk om broccoli niet voortdurend te vergelijken met een smeuïge gehaktbal.

Met zijn levenslust nam ook zijn lust in mij af. Te moe, niet in de stemming. Als ik hem aanhaalde, weerde hij me vrijwel altijd af. Die afwijzing was heel pijnlijk. Ik wist op dat moment niet dat dat hij zich nog altijd niet lekker voelde. Je ziet iemand afvallen, meer bewegen en beter eten – als die dan ook nog volhoudt dat alles prima is, moet je er dan iets achter zoeken? Ja, dus. Hij werd getroffen door een hartaanval. Gereanimeerd door een collega, in het ziekenhuis meteen geopereerd – hij kreeg een omleiding. Ik stond doodsangsten uit, maar ik zag na de operatie ook wat me eerder was ontgaan: hoeveel roziger zijn huid was en hoeveel helderder zijn ogen stonden. De nazorg was geweldig. Bram ging een revalidatieprogramma in, deed braaf zijn oefeningen en nam voldoende rust. Er was ook aandacht voor de mentale kant, want na een hartaanval kan het begrijpelijkerwijs heel eng zijn om je een beetje in te spannen.

Seks? Geen sprake van

Fysiek knapte hij vrij snel op, psychisch bleef dat achter. Zo wilde hij liever niet ver weg op visite omdat hij liever in de buurt van ‘ons’ ziekenhuis bleef. Conditie opbouwen deed hij met de fysio; een stukje fietsen met mij vond hij in het begin al een risico. En zoiets als samen dansen, zoals we vroeger deden, dat wilde hij niet meer. Seks? Geen sprake van. Hij had er geen zin in, hij was bang dat het te inspannend zou zijn en zag al voor zich hoe er bij een orgasme iets kapot zou springen, door de druk. In het begin had ik daar alle begrip voor. Maar Bram bleef huiverig om intiem te worden, ook toen hij na een half jaar weer een aardige conditie had, gezonder was dan voor zijn hartaanval en door de cardioloog naar huis werd gestuurd met de mededeling dat hij alleen nog af en toe op controle hoefde te komen.

Ik miste zijn knuffels, maar ik miste ook gewoon zijn lijf. Het fysieke van seks en de lol die we altijd samen in bed hadden. Ik bood aan het zware werk te doen, hij wimpelde het af. Hij ‘bediende’ me wel eens met zijn hand, maar dat was toch een soort eenrichtingverkeer. Alsof hij me een gunst verleende. Seks is in een relatie iets wat je samen doet, waarin het geven en nemen is, waarin je het samen beleeft.

Leven als broer en zus

Onze relatie leed eronder. Ik was eerst gesloopt door de stress, daarna had ik maandenlang in mijn eentje voor ons gezin gezorgd én voor hem. Niets is zo seksloos als iemands mantelzorger zijn. Zoals hij het vertrouwen in zijn lijf had verloren, zo kon ik hem niet meer zien als mijn lekkere vent. En dat kan ik nog steeds niet. Rationeel gezien draait in een relatie natuurlijk niet alles om seks. Vriendschap, ouderschap, goed samen kunnen leven – dat telt ook zwaar mee, maar om nu de rest van mijn leven als broer en zus samen onder een dak te wonen, terwijl we eerder een normaal seksleven hadden? Ik heb daar grote moeite mee.

Dit is niet de man op wie ik verliefd werd. Ik mis de seks, de opwinding. Dat ene wat je als partners onderscheidt van je contacten met anderen. In mijn ogen is Bram oud en saai geworden. Een hartaanval overleven om op de waakvlam te gaan leven, dat slaat toch nergens op? Het leidde al tot ruzie en tot mijn ultimatum om samen in therapie te gaan. We zijn ruim een jaar verder, hij is gezond verklaard, werkt, is fit. Tijd om ook weer eens aan een erectie te gaan werken, denk ik dan. Hoe langer we geen seks hebben, hoe meer beladen het wordt. Ik wil hem niet kwijt, maar ik wil ook niet langer zo door.”