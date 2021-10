Nadine (31) stopt met daten: “De meeste mannen hebben al een relatie, maar willen toch met mij afspreken”

Lustig, vuig en veel

“Zijn alle mannen dan echt een cliché van zichzelf? De laatste tijd denk ik steeds vaker dat het zo is. Vier jaar geleden gingen mijn vriend, met wie ik samenwoonde, en ik uit elkaar. Hij had gezoend met een ander, wij kregen alleen maar meer ruzie en nou ja, de koek was gewoon op. Sindsdien geniet ik van de geneugten van het single leven. Ik heb in jaren niet zoveel sex gehad, en dan bedoel ik vooral ook echt goede sex. Lustig en vuig en veel.

Na ruim een jaar was de nieuwigheid er wel vanaf en ging ik serieus daten. Maar dat valt nog niet mee. Aan aanwas geen gebrek, hoor. Ik ben gewoon best kieskeurig. Ik ben inmiddels 31 en wil dolgraag moeder worden. Een nieuwe man moet dus niet alleen een leuke vent zijn, maar ook een leuke vader. Na wat korte en langere flings, zakt de moed me steeds vaker in de schoenen. De mannen die ik tegenkom, houden er verschillende lijntjes op na, staan op wintersport toch weer te tongen in de après ski of hebben hun leven zelfs rond hun veertigste nog niet op orde.

Afnemend vertrouwen

Daarnaast is het mijn afnemende vertrouwen dat aan hun stoelpoten zaagt. In de afgelopen vier jaar heb ik namelijk van zoveel mannen berichtjes gekregen terwijl ze toch echt een vriendin of een vrouw hebben, dat ik verhard. Mannen die ik al lang ken, mannen die ik net ken, mannen met wie ik gedatet heb en die nu exclusief zijn met een ander meisje: allemaal kloppen ze eens in de zoveel tijd aan voor wat aandacht en complimenten. Niet dat ik ermee afspreek hoor, ik kijk wel uit. Maar dan nog. Ik zou het echt naar vinden als ik eindelijk een man heb gevonden met wie het heel leuk is, en we echt iets opbouwen en dat hij dan nog aandacht zoekt bij eerdere dates. Waarom zou je dat doen?

Sommige mannen dringen ook echt aan om af te spreken, ‘gewoon voor een koffietje’ zeggen ze dan. Vriendschappelijk en ja, ze zullen echt hun handen thuis houden. En als ik dan vraag of ze dat ook aan hun vriendin vertellen, komt er zo’n smiley met een zonnebril. Ik vind dat dus helemaal niks, dat stoute jongens-gedoe. Niet aantrekkelijk en voor mezelf dus zelfs schadelijk.

Date-stop

Bij iedere nieuwe date moet ik nu mijn best doen om niet achterdochtig te worden. Heeft hij niet nog drie lijntjes lopen, of stiekem een vriendin op afstand? ‘Mijn relatie is een aflopende zaak’, zeggen ze dan, en even later gaan ze dan toch samenwonen met zo’n meisje. Ik raak steeds meer teleurgesteld in mannen. Ik ben een pure positivo en word nu langzamerhand een zuur wijf. En zo wil ik helemaal niet zijn. Bij ieder leuk contact ga ik toch weer het plaatje invullen voor mezelf en dagdromen over hoe het zou kunnen worden.

Daarom heb ik besloten om een date-stop in te lassen, van minimaal een jaar. Geen apps meer, geen geplande dates, geen gedoe. Ik wil me focussen op mijn vriendinnen voor wie ik liefde voel en altijd liefde krijg. Na een avond met vriendinnen voel ik me iedere keer blij en opgeladen, en met een man valt dat nog maar te bezien. Geen ruis meer, gewoon fijne ervaringen, groeien in werk en vooral aandacht en tijd geven aan de lieverds die nu al in mijn leven zijn. Mocht ik nu onverwachts head over heels terugkomen van het terras, wie weet hoe het dan loopt. De man met het witte paard en tetterende testikels stuur ik niet weg. Maar tot die tijd wil ik vooral mezelf en mijn positiviteit weer terugvinden.”