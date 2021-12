Naomi (69): “Misschien was dit wel de mooiste kerst sinds jaren, dacht ik ’s avonds in bed”

Naomi (69): “In mijn familie vieren we om de beurt kerst bij iemand thuis. Dat jaar was ik aan de beurt, maar ik had in november corona gehad en een maand later was ik nog steeds niet fit. Sinds mijn scheiding woon ik alleen en de moed zonk me in de schoenen bij het idee dat ik in mijn eentje een kerstdiner moest voorbereiden. Daar had ik echt geen energie voor, vertelde ik de rest. Ik voegde er meteen aan toe dat ik ook geen puf had om een eind te reizen, want mijn broer en zussen wonen allemaal ver weg. Iedereen vond het jammer maar had alle begrip dat ik het familiekerstdiner een jaar oversloeg.

Verrassing

Ik had lekker eten in huis gehaald en zou een leuke kerstfilm kijken, maar toen het eenmaal kerst was, vond ik het toch wel kaal en een beetje eenzaam. Net toen ik op Eerste Kerstdag besloot om een wandelingetje te maken, ging de bel. Daar stonden ze op de stoep, mijn broer en zussen met partners. ‘Verrassing!’, riepen ze, en droegen bloemen, taart, wijn en fijne gerechten naar binnen. Ik mocht, nee móest gaan zitten, alles werd voor me gedaan. Zo’n verwenkerst had ik nog nooit gehad.

Het allermooiste was toen na het kerstdiner mijn broer en zus kerstliederen speelden op piano en dwarsfluit. Zo mooi, ik kreeg tranen in mijn ogen. Ineens voelde ik me zo dankbaar voor mijn fijne familie. Misschien was dit wel de mooiste kerst sinds jaren, dacht ik ’s avonds in bed.”