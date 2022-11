Nasrien: “Door mijn situatie kun jij geen kant op, dat is zó oneerlijk”

Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. Nasrien (46) heeft daar vanwege de auto-immuunziekte sarcoïdose veel ervaring mee. Ze schreef een brief aan haar steun en toeverlaat: haar 22-jarige dochter Mia.

Marlies Jansen Privébezit

Lieve Mia,

Een vriendin vroeg laatst: hoe zou jouw leven eruitzien als Mia er niet was? Ik realiseerde me dat jij bent als een wandelstok. Hoe zou ik moeten lopen zonder jouw steun? 22 jaar ben je nu, maar je was al jong volwassen en hebt een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. Op je zesde maakte je de flesjes voor je jongste broertje klaar. Een jaar later lag ik eens op de bank te rusten, toen ik gerommel in de keuken hoorde. “Wat ben je aan het doen?” vroeg ik. “Niks mama”, stelde je mij gerust. Maar ik rook al dat je aan het koken was met de groenten en de uien die ik had gesneden.

Je bent al heel lang mijn mantelzorgster. Eigenlijk kamp ik al sinds jouw geboorte met gezondheidsproblemen. Eerst kreeg ik astmatische klachten, daarna had ik aanvallen van een naar gevoel in mijn gezicht en tintelingen in mijn handen. Het duurde lang voordat duidelijk werd dat die klachten samenhangen met sarcoïdose, een auto-immuunziekte. Aan de buitenkant is niets te zien, maar ik heb er veel last van. Ik ben 46 jaar, maar ik voel me 80. Sinds anderhalf jaar heb ik een scootmobiel omdat ik nauwelijks kan lopen. Ik ben enorm moe en heb krachtverlies in mijn handen waardoor ik nog geen potje kan openmaken, ik kan zelfs geen kleding pakken. Lieve Mia, jij helpt me met werkelijk alles. Je gaat mee als ik naar het ziekenhuis moet voor onderzoek. Als ik moet worden opgenomen, regel jij thuis alles met je broertjes en zusje. Je gaat mee boodschappen halen, kookt vaak, zoekt uit hoe ik met de trein ergens kan komen en helpt met de administratie. Zelfs bij de opvoeding van mijn andere kinderen ben je een onmisbare steun. Je neemt vaak de vader- of moederrol op je. In alles ben jij mijn rechterhand. Dat is ook zo gegroeid door onze ingewikkelde thuissituatie. Vanwege jullie vader had ik geen vriendinnen meer die mij konden helpen. Er was sprake van huiselijk geweld. Ik bracht mijn kinderen naar school, maar verder was ik een ‘verborgen vrouw’. Ik kwam amper buiten, jullie vader hield me overal in de gaten. Nadat ik me uit ons huwelijk wist te ontworstelen, waren we op elkaar aangewezen. Daardoor hebben wij een hechte band met z’n vijven. Wij zijn alles voor elkaar.

Maar ik ben ook een obstakel voor jou en je broertjes en zusje. Vooral jij hebt door onze gecompliceerde situatie nooit kind kunnen zijn. De zorg voor mij begint zijn tol te eisen, je hebt nu al last van je voeten en je rug. Maar ik hoor je nooit klagen. Nu ben je zelfs van je opleiding gestuurd omdat je zo veel voor mij klaarstaat. Docenten zeiden: “Denk aan jezelf.” Jij antwoordde: “Hoe kan ik me vol op mijn studie storten, terwijl ik weet dat mijn moeder thuis over de grond kruipt omdat ze niet kan lopen naar het toilet of niet zelf haar kleding kan pakken?” Ik heb bij het Wmo-loket van de gemeente aangeklopt, want ik heb recht op hulp. Maar daar zeggen ze doodleuk: “Je thuiswonende dochter kan prima mantelzorger zijn.” Maar hóe dan, als je een studie volgt die veertig uur per week kost? Ik huil vaak van frustratie. Juist omdat wij in armoede leven wil ik jullie alle vier zo graag de mogelijkheid geven om het beter te krijgen door goede opleidingen te volgen. Het is zo oneerlijk. Jij bent pas 22 en kunt geen kant op door mijn situatie, want zonder hulp red ik mij niet. Het voelt als een eindeloze zoektocht. Sinds kort heb ik contact met Marco, iemand van een organisatie die samenwerkt met de gemeente om mensen zoals wij te helpen. Hij zei: “Wij zorgen dat jij meerdere keren per week hulp thuis krijgt, zodat Mia weer naar school kan.” Dat raakte mij. Eindelijk iemand die ons écht hoort en ziet.

Mia, je bent leergierig, slim en ambitieus. Ik hoop dat we die beloofde hulp krijgen, en snel, zodat jij eindelijk vrij bent om jezelf te ontplooien. Je hebt al zo’n lange weg bewandeld op jouw jonge leeftijd. Het leven zit nog vol verrassingen voor je. Sla je vleugels uit en pak je kansen.

Je moeder