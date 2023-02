Nel is 82, Hugo 83 en nu zijn ze getrouwd: “Ik heb altijd gebeden dat ik hem ooit zou ontmoeten”

Nog niet eerder kwam Nel de man van haar dromen tegen. “Waarom niet? Het is gewoon zo geweest. Maar ik heb altijd gebeden dat ik hem ooit zou ontmoeten. Dat gebed is verhoord’’, zegt Nel die sinds enkele minuten mevrouw Van den Berg is geworden. Hugo kijkt haar aan, een glimlach om zijn lippen en zijn ogen schitteren.

Ruim op tijd

Ze waren ruim op tijd voor hun trouwerij. Anouk Vreeswijk, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in Gorinchem, hield er nog rekening mee dat, gezien de hoge leeftijd van het stel, alles wel wat trager zou verlopen. Maar niets is minder waar. Ze kan eerder starten. Hierdoor komt familie uit Schagen binnenlopen als de ceremonie al is gestart: ze zijn op tijd voor het uitwisselen van de ringen en de kus.

Het is iets meer dan een jaar geleden dat Hugo voor het eerst het Seniorencafé in de binnenstad van Gorinchem binnenstapte. Op uitnodiging van een bekende, die dacht dat Hugo het er wel naar zijn zin zou hebben. Elke maandag- en vrijdagochtend opent The Mall de deuren voor ouderen die zin hebben in een bakje koffie of thee én een gezellig gesprek. En daar zat ze, aan de andere kant van het biljart. “Een knappe verschijning’’, omschrijft Hugo zijn eerste indruk van zijn bruid.

‘Wat een knapperd!’

Nel zag hem ook. “Wat een knapperd! Ik kon mijn ogen niet van hem afhouden’’, vertelt zij. En dat is ook nu wel duidelijk: ook haar ogen schitteren telkens wanneer ze naar hem kijkt. Op de vraag wie er met flirten is begonnen van de twee, schiet ze in de lach. “Mmmmh, ja, uh...’’ Hugo wijst stilletjes met zijn vinger naar zijn vrouw.

Getrouwd! En dat betekent taart. Beeld Cor de Kock

Vreeswijk glimlacht als ze dat ziet. “Zij beschouwen deze liefde als een groot cadeau. Hugo was eerder getrouwd, maar zij nog nooit. Ze heeft tot haar 43ste bij haar ouders gewoond en voor die mensen gezorgd. Net als voor vele anderen, want ze heeft altijd in de thuiszorg gewerkt. En realiseer dat Nel en Hugo zijn opgegroeid in een heel andere tijd, waarin hun ouders zeker niet openlijk de liefde aan elkaar verklaarden. Wat is er dan mooier dan dat je elkaar vindt.”

Witte raven

Bruiden en bruidegoms boven de tachtig zijn witte raven in ons land. Volgens de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek traden in 2020 dertien 83-jarige mannen en vier 82-jarige vrouwen in het huwelijk. In dat jaar werden er ruim 50.000 huwelijken gesloten en kozen een kleine 25.000 paren voor een geregistreerd partnerschap.

Hugo schuift de trouwring om de vinger van zijn bruid Nel. Beeld Cor de Kock

Voor haar persoonlijk is het huwelijk tussen de twee senioren ook een bijzonder moment. “Elk huwelijk dat je sluit, is bijzonder. Maar er zijn echtparen die een plekje in je hart veroveren: Nel en Hugo doen dat zeker. Het is het bewijs dat samen altijd leuker is dan alleen.’’

“We hebben hun liefde hier in het Seniorencafé zien opbloeien’’, zegt getuige Nelly van Hoven. Samen met haar man Arie opende ze een jaar of vijf geleden de deuren van deze ontmoetingsplek in de binnenstad. “Het was zo mooi om te zien. En persoonlijk vinden wij het fijn dat het gebed van Nel verhoord is en God zijn zegen geeft aan dit huwelijk.”

