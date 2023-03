Nick (34) viel in een jaar tijd 19 kilo af door afval te prikken: “Niet normaal, hoeveel rommel er ligt”

Bier drinken en barbecueën. Dat was voor Nick van Duuren een ideale combinatie, maar wel eentje die flink aanzet. Begin 2022 woog hij 102 kilo. Iets te veel voor een man van 34, oordeelde de Pijnackenaar zelf. Hij veranderde zijn voedingspatroon en ging een stuk gezonder eten, maar wilde ook meer gaan bewegen. Online las hij dat wandelen een leuke en vooral ook veilige manier is om af te vallen, omdat het niet zo belastend is voor je lichaam. Met zijn zoontje Mateo (nu bijna 3) ging hij op pad, de buurt verkennen.

“Mateo raapte tijdens elke wandeling weer rotzooi op van straat. Toen viel me ineens op hoeveel rommel er eigenlijk ligt”, blikt hij terug. “Kan dat nou niet anders, bedacht ik me toen.”

In een uur een paar zakken vol

Via Facebook kwam hij in contact met de tijdens de pandemie opgestarte groep Schoon Pijnacker-Nootdorp, die prikkers en vuilniszakken uitdeelde. “Voor mij een soort win/win-situatie, want op deze manier kon ik mijn buurt schoner maken en lekker wandelen. Ik heb me aangemeld, de spullen opgehaald en ben samen met Mateo op pad gegaan.”

Zo’n één à twee keer per week liepen vader en zoon hun rondje en vulden ze tegelijkertijd een vuilniszak. In het begin waren het met name mondkapjes die Nick van straat haalde, nu zijn het de blikjes energydrink die de boventoon voeren. “En dan vooral langs de weg. Daar kun je in een uur tijd een paar zakken vullen met afval. In de woonwijken ligt een stuk minder vuil op straat.”

Al snel merkte Nick dat het wandelen hem goed deed. “Het is gewoon goed voor mijn systeem. Je kunt na het eten ook op de bank gaan liggen Netflixen, maar een stukje wandelen maakt je weer fris in je hoofd.”

En het afvallen ging vervolgens vanzelf. Hij woog aan het begin van zijn missie 102 kilo en de weegschaal staat nu al een tijdje op 83 kilo. Een gewicht waarmee Nick blij is en dat hij graag wil behouden. “Ik heb gister weer een nieuwe rol vuilniszakken opgehaald, ik ga lekker door met deze nieuwe gewoonte.”

Nick van Duuren geeft zijn zoontje Mateo het goede voorbeeld. Beeld Fred Leeflang

Initiatiefnemer Ad van Winden is maar wat trots op Nick, één van zijn leden. In het najaar van 2020 ging hij ‘plandelen’, een combinatie van wandelen en afval opruimen. Hij nam daarmee een voorbeeld aan een goede vriend, die op Bonaire precies hetzelfde deed. Ad maakte een Facebookpagina aan en in mum van tijd had hij veel leden. Intussen zijn dat er 562, waarvan er ongeveer 218 actief zwerfvuil prikken.

Veel mensen ergeren zich aan zwerfvuil

Ook Ad raakte wat corona-kilootjes kwijt. “Niet zoveel als Nick, maar toch. Ik denk dat deze nieuwe hobby veel van onze leden goed heeft gedaan, zowel fysiek als mentaal”, vertelt hij. “Het is niet voor niets dat mensen na de pandemie niet zijn afgehaakt, maar alleen maar enthousiaster zijn geworden. Zwerfvuil leeft. Heel veel mensen ergeren zich aan het feit dat onze openbare ruimte er alles behalve schoon en netjes uit ziet.”

Schoon Pijnacker-Nootdorp is inmiddels uitgegroeid tot een semi-professionele organisatie die is aangesloten bij Stichting Nederland Schoon. “Wij zien het als onze taak om inwoners van Pijnacker-Nootdorp bewust te maken van al het rondzwervende afval, we gaan bijvoorbeeld ook op scholen langs. Op 18 maart organiseren we weer een grote schoonmaakactie, de burgemeester loopt dan ook mee. Niet-leden zijn die dag uiteraard ook welkom, want er ligt helaas nog steeds voldoende afval op straat.”

Afvallen is een wens van velen, maar hoe doe je dat op een gezonde manier? Dokter Rutger legt je uit wat je vooral wel en niet moet doen:

Bron: AD