Nico: “Barbecueën is blijkbaar iets voor bebaarde mannen in geruite hemden”

Hij woont samen met Tanja, heeft twee kinderen uit een vorige relatie en een heel eigen kijk op de wereld. Deze week vertelt Nico Dijkshoorn over zijn modern barbecue ervaring.

Ik koop graag oude kookboeken. Het is een eenvoudige manier om snel een beeld te krijgen van een bepaalde periode. Een goed voorbeeld is het beroemde kookboek van Sophia Loren. Ze staat ongegeneerd heel erg Sophia Loren te wezen naast een tafel vol droge worst en glimmende vissen. Op de cover van het boek drukt ze zo spannend mogelijk haar linkerwang tegen een enorme houten lepel.

Ook heel fijn zijn de eerste kookboeken met vegetarische gerechten. Geen mens te bekennen. Een uitje, een radijs en dan vaag een aardappel op de achtergrond. De naam van het recept: ui met aardappel en radijs.

Modern barbecueën

Toen kwamen de kook-boeken van Jamie Oliver. Met zes vrienden op je scooter een woonkamer binnenrijden en dan boven ieder gerecht dertig citroenen uitknijpen omdat ze voelofleefor zitten. Nu zijn het vooral de barbecueboeken die mij inspireren. Boeken vol met foto’s van bebaarde mannen in geruite hemden en afgeknipte spijkerbroeken. Ze staan hard lachend boven een stuk vlees van anderhalve meter lang.

Het heeft weinig te maken met het barbecueën zoals ik mij dat herinner. Mijn vader met een emmer vol satésaus naast een bak vol dode kooltjes. Mijn moeder die schreeuwend om zijn middel hing toen hij met een fles spiritus het vuurtje ‘een beetje wilde helpen’.

Zelf geregen sjasliek

In de nieuwe barbecueboeken staan halfnaakte mannen anderhalve kilo kruiden in een varken te masseren. Woeste kerels in leren schorten duwen een enorme kip over een bierblik. Barbecueën is iets geworden wat tussen een survivalweekend en een ruig feest voor mariniers in zit. Op niet één foto zie ik iemand die op mij lijkt. Nergens een half kale man die vlak naast een piepkleine elektrische barbecue trots zijn zelf geregen sjasliek laat zien. Barbecueën doe je nu naast een half olievat met stukken rauw vlees in je rode baard.

Er staan vreemde tips in de recepten, zoals: vraag aan je slager het beste rendiervlees. Zeer verontrustend vond ik de zin: injecteer de whisky diep onder de huid en laat de achterkant van de koe veertien uur langzaam garen bij een maximum temperatuur van 110 graden Celsius.

Nooit staan al die mannen gezellig in een tuin. Modern barbecueën doe je blijkbaar zonder vrouwen en kinderen, ergens in een bos. Als het eten klaar is, doe je de armen om elkaars schouder en til je het afgescheurde stuk vlees boven je hoofd. Je schreeuwt. Ikzelf schreeuw: “Sophia, waar ben je?”