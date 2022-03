Nico: “Ik tikte zes kantjes vol over hoe de siliconen ijsblokjesmaker mij beviel”

Nico besluit een online bestelling te beantwoorden met een uitgebreide beoordeling en hij heeft de smaak te pakken.

Een halfjaar geleden bestelde ik online een siliconen ijsblokjesmaker. Dat klinkt wilder dan het is. Ik had zin in ouderwetse blokjes ijs, die je moeiteloos uit hun vorm duwt en had nu eens geen behoefte aan een stalen constructie, die je veertien keer met een daverende klap op het aanrecht moet beuken voordat de ijsblokjes door de hele kamer vliegen. Drie weken na mijn bestelling kreeg ik een mail. Hoe mijn ‘siliconen ijsblokjesmaker kleur groen 35x23 cm ruim op voorraad kijk ook eens naar onze siliconen opscheplepels’ beviel? Normaal gesproken negeer ik dat soort vragen. Elk online bedrijf wil weten hoe het product bevalt en of je het een ander aanraadt. Ik besloot nu eens uitgebreid te antwoorden:

Beste aanbieder van ‘siliconen ijsblokjesmaker kleur groen 35x23 cm ruim op voorraad kijk ook eens naar onze siliconen opscheplepels’. U vraagt mij of ik de ‘siliconen ijsblokjesmaker kleur groen 35x23 cm ruim op voorraad kijk ook eens naar onze siliconen opscheplepels’ zou aanraden. Nu denk ik dat dat afhangt van de kleur. Ik kan wel zeggen: ja, die raad ik aan, maar misschien houden andere mensen helemaal niet van de kleur groen. Ik ben bijvoorbeeld dol op stoofpotjes, maar een ander is weer dol op kort gebakken vlees. Ik draag mijn haar graag los voor de ogen, maar een ander wordt daar helemaal gek van en scheert zich kaal met een tondeuse. En dan gaat u weer vragen of die tondeuse bevalt. (…) En zo tikte ik nog zes kantjes vol. Over mijn verregende vakantie, mijn gordelroos, dat kranten zo lekker ruiken en over mijn favoriete sportsokken.

Nooit een antwoord op gekregen, maar nu heb ik de smaak te pakken. Het afgelopen halfjaar antwoord ik elk online bedrijf zeer uitgebreid als ze me vragen of het gekochte product bevalt. De laatste keer ging het over twee nieuwe opzetborsteltjes voor mijn elektrische tandenborstel. Hier een kort fragment uit mijn antwoord:

(…) Ze trillen heel fijn. Ik heb mijn oor tegen het nieuwe borsteltje gelegd en dat klonk alsof ik meedraaide in een keukenmachine. De haartjes van de borstel doen mij denken aan de kokosmat, die bij mijn oma voor de deur lag. Daar stond Welkom op, maar veel was er niet te beleven. Als ik toen uw borsteltje in mijn zak had gehad, dan zou ik mij geen seconde hebben verveeld! (…)

Nooit antwoord op gekregen.