Nico: “Ik wil dat iets wat ooit goed was, iets wat mij ooit gelukkig maakte, nooit meer verandert”

Hij woont samen met Tanja, heeft twee kinderen uit een vorige relatie en een heel eigen kijk op de wereld. Deze week vertelt Nico Dijkshoorn over de prijs die zijn slager heeft gewonnen voor zijn filet americain.

Bijna 36 jaar geleden, toen ik nog in Amstelveen woonde, stond ik voor de toonbank van onze slager en zag ik dat er een wit kaartje op zijn americain filet lag. Ik bukte en las: ‘Beste filet americain 1984’. Ik feliciteerde de slager, kocht twee ons van het prijswinnende broodbeleg en reed snel op mijn fiets naar huis.

De beste

Vanuit het halletje van onze flat riep ik, met mijn jas nog aan: “Onze slager heeft een prijs gewonnen!” Orlanda, mijn ex-vrouw, reageerde niet. Ik liep de kamer in. “Onze slager heeft een prijs gewonnen. Voor zijn filet americain. Dus toch! Ik wist het. Altijd al gezegd dat het een hele goede filet was. En nu heeft hij dus een prijs gewonnen.” Orlanda keek vanuit haar stoel schuin omhoog. “Ja dat zei je al. Fijn voor je, Niek. Wat voor prijs is het? Een internationale?” Ja daar stond ik. Ik had geen idee, “De beste van het jaar” zei ik, maar dat maakte niet erg veel indruk. “Ik heb meteen maar twee ons gekocht. Iedereen wil het nu natuurlijk hebben.” Ik smeerde twee boterhammen, ik nam een hap en kauwde. Dat ik dit mocht meemaken. Waar verdiende ik het aan? In Amstelveen. Uitgerekend in Amstelveen. Waar ik woonde. Het werd een obsessie.

De volgende dag kwam ik mijn buurman tegen. Ik stak meteen van wal. “De slager heeft een prijs gewonnen! De beste filet americain. Een terechte beloning.” De buurman wachtte tot ik stopte met ratelen en vroeg: hoeveel slagers deden er mee? Daar zei die buurman wat. Misschien waren er maar twee filet americain ingezonden. Maar dan nog, het blééf een prestatie. Niet de beste van april, maar van het hele jaar!

Verandering

’s Avonds, in bed vroeg ik aan Orlanda: “Onze slager zal zijn receptuur toch niet gaan verfijnen? Dat zie je wel eens als mensen een prijs winnen. Kan je filet eigenlijk invriezen? Dan koop ik morgen een kilo en dan kunnen we daar samen kleine porties van maken.” Precies dit is mijn kern. Nog steeds.

Ik wil dat iets wat ooit goed was, iets wat mij ooit gelukkig maakte, nooit meer verandert. Ik ga het liefst 76 jaar lang naar hetzelfde vakantieadres. Voor wie mij niet gelooft: in de supermarkt kijk ik altijd op de verpakking van Knorr Paella Wereldgerechten en steeds ben ik dolblij dat er geen sticker op de doos zit met de volgende mededeling: Vernieuwd Recept!