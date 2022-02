Nico: “Wat was dat dan, een Ramblas? Een zuidvrucht? Een nieuw type auto?”

Nico vertelt over de tijd zonder telefoon en de allereerste keer dat hij een telefoongesprek hoorde. Inmiddels is hij er aan gewend.

Een uur geleden stond ik in een platenzaak. Vlak naast mij stond een man. Hij werd gebeld, nam op en vroeg: “Waar ben jij nu?” Ik wist meteen wat er aan de hand was. De vrouw of vriendin of dochter van die man stond in een winkel waar hij niet in wilde. “Ga jij anders naar die platenwinkel, dan zien we elkaar later. Hier heb ik geen zin in, jij met je droevige kop naast mij als ik jurkjes bekijk. Wegwezen jij. Ik bel je als ik klaar ben.”

Mijn ex-vrouw Orlanda en ik winkelden ook apart. Ongestoord in een boekwinkel aan kaftjes voelen, terwijl zij kilometers verderop de capuchon van een eventuele nieuwe jas streelde. We wisten niets van elkaar, want er waren nog geen mobiele telefoons. Ik vertrouwde er op dat ik haar een paar uur later weer terugzag. Dat ze niet met een reiskoffertje, volgestouwd met alleen de noodzakelijke kleding, onderweg was naar Zuid-Italië om daar zes kinderen te krijgen met een ober.

Nu is dat anders. Iedereen kan op elk moment van de dag aan een ander vragen waar hij is. En dat gebeurt dan ook. De eerste keer dat ik zo’n gesprek hoorde, was in 1999, toen ik voor het eerst met Tanja met vakantie was. We zaten op een terras in Barcelona en er liep een Nederlandse man langs. Hij schreeuwde de volgende tekst in zijn telefoon: “Luister nu even! Rustig blijven! Heb jij het idee dat je in de buurt bent van de Ramblas?” Een prachtzin. Die lieve vrouw van hem stond midden op een druk verkeersplein, omringd door Spanjaarden. Het verkeer raasde om haar heen en nu moest ze antwoord geven op de vraag of ze in de buurt van de Ramblas was. Wat was dat dan, een Ramblas? Een zuidvrucht? Een nieuw type auto?

Inmiddels hebben Tanja en ik de ‘waar ben je nu’-vraag hartstochtelijk omarmd. Tanja belt mij en vraagt: “Waar ben je nu?” Ik antwoord: “Ter hoogte van dat ene bakkertje. Waar ben jij?” Tanja zegt: “Ik loop nu net weg bij de bloemenkraam. Ik kom naar je toe. Ik doe mijn hand omhoog, zie je me?” En dan, boven de hoofden van al die winkelende mensen, een wuivende hand met bloemen. Op elkaar af lopen en dat het dan heel even, een seconde lang, voelt alsof je elkaar voor het eerst ziet.